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Kahramanmaraş'ta deprem sonrası binalar patlatılarak yıkıldı

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası ağır hasar raporu verilen sitedeki binalar patlayıcı ile yıkılıyor. Dulkadiroğlu İlçesi Güneşevler Sitesi'nde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar oluştu. Ekipler, binaları dinamit patlayıcılar ile uzaktan kumanda yardımıyla yıkıyor. Yıkım çalışması dron ile görüntülendi ve 3 bina aynı anda patlatılarak yıkıldı. Yıkım sonrası etrafa binanın tozu yayıldı.

Devasa binalar saniyeler içerisinde böyle yıkıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası ağır hasar raporu verilen sitedeki binalar patlayıcı ile yıkılıyor.

Dulkadiroğlu İlçesi Güneşevler Sitesi, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Ekipler sitedeki binaları dinamit patlayıcılar ile uzaktan kumanda yardımıyla yıkıyor.

Yıkım çalışması dron ile görüntülendi. 3 bina aynı anda patlatılarak yıkım gerçekleştirildi.

Yıkım sonrası etrafa binanın tozu yayıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Yıkım Deprem Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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