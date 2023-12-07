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Kahramanmaraş'ta deprem sonrası binalar patlatılarak yıkıldı

7 Aralık 2023 09:25 Son Güncelleme: 09:27 Abone Ol

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası ağır hasar raporu verilen sitedeki binalar patlayıcı ile yıkılıyor. Dulkadiroğlu İlçesi Güneşevler Sitesi'nde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar oluştu. Ekipler, binaları dinamit patlayıcılar ile uzaktan kumanda yardımıyla yıkıyor. Yıkım çalışması dron ile görüntülendi ve 3 bina aynı anda patlatılarak yıkıldı. Yıkım sonrası etrafa binanın tozu yayıldı.