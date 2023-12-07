Kahramanmaraş'ta deprem sonrası binalar patlatılarak yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası ağır hasar raporu verilen sitedeki binalar patlayıcı ile yıkılıyor. Dulkadiroğlu İlçesi Güneşevler Sitesi'nde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar oluştu. Ekipler, binaları dinamit patlayıcılar ile uzaktan kumanda yardımıyla yıkıyor. Yıkım çalışması dron ile görüntülendi ve 3 bina aynı anda patlatılarak yıkıldı. Yıkım sonrası etrafa binanın tozu yayıldı.
Devasa binalar saniyeler içerisinde böyle yıkıldı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası ağır hasar raporu verilen sitedeki binalar patlayıcı ile yıkılıyor.
Dulkadiroğlu İlçesi Güneşevler Sitesi, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Ekipler sitedeki binaları dinamit patlayıcılar ile uzaktan kumanda yardımıyla yıkıyor.
Yıkım çalışması dron ile görüntülendi. 3 bina aynı anda patlatılarak yıkım gerçekleştirildi.
Yıkım sonrası etrafa binanın tozu yayıldı.