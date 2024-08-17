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Kahramanmaraş'ta çiftçiler eylem yaptı! Kasa kasa domatesi yola döktüler

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Kahramanmaraş'ta domates ve biber üreticileri, düşük fiyatlar nedeniyle ürünlerinin ellerinde kalmasını traktörlerle konvoy oluşturup Kahramanmaraş-Gaziantep yolunu kapattı. Çiftçiler, ellerinde kalan kasa kasa domatesi yola döktü.

Kahramanmaraş'ta düşük fiyatlar nedeniyle ürünlerini satamayan çiftçiler kara yolunu trafiğe kapattı. Üreticiler ellerinde kalan kasa kasa domatesi yere döktü.

YOLU KAPATIP KASA KASA DOMATES DÖKTÜLER

Kahramanmaraş'ta domates ve biber üreticileri, düşük fiyatlar nedeniyle ürünlerinin ellerinde kalmasını protesto etti. Traktörlerle konvoy oluşturan çiftçiler Kahramanmaraş-Gaziantep yolunu kapattı. Çiftçiler ellerinde kalan kasa kasa domatesi yola döktü.

"YARIN NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL"

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, çiftçilerin yaptığı eyleme ilişkin konuştu. Kahramanmaraş'ta bir çok çiftçinin tarlasını ekemeyecek duruma gelebileceğini söyleyen Ateş şunları söyledi: "Pınarlı beldesinde buluşan çiftçiler taleplerini dile getirdiler, yetkililere seslendiler. Çiftçiler diyor ki biz geçen yıl buğdayın 9 liraya satmıştık bu yıl 8 liraya sattık. Peki bizim girdilerimiz ucuzladı mı arttı mı? Çiftçiler diyor ki ay çiceği ektik büyük umutla ama satamıyoruz alan yok. Mısır ekmiş çiftçi tarlaya yarın ne olacağı belli değil.

"ÇİFTÇİLER ARTIK TARLASINA GİRMEK İSTEMİYOR"

Taban fiyat açıklanmıyor. Çiftçiler artık tarlasına girmek istemiyor. Neredeyse traktörünü ve tarlasını satma noktasına geldi. Üretmeyen bir toplum olmaz. Üreten çiftçilere destek olmamız lazım. Üreten çiftçi ürettiği malı hak ettiği fiyata satabilmeli ki bir yıl sonra tarlasını işleyebilmeli ama gelecek yıl belki de Kahramanmaraş'ta bir çok çiftçi tarlasını ekemeyecek, üretemeyecek."

Kaynak: ANKA / Güncel

Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (29)

Shef :

Çiftçiler satamıyor, tüketici alamıyor. Peki aradaki fiyat farkının sebebi ne? Devlet buna el atamıyor mu? Bu ne iş be arkadaşşş ???

220
3
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VEFA:

"Harmanı olmayanın dermanı olmaz" Çiftçiler çok ihmal edildi. Yalnız bırakılıp, tüccarın, aracının, nakliyecinin insafına bırakıldılar. Artık yeter. Çiftçiye gerekli destek bir an önce sağlanmalıdır.!...

118
12
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Mehmet Sefunç:

ya nasıl ellerinde kaliyo her evin tükettiği ürün

97
20
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A B:

Hiç olmadı salça yapın bu israf hesaba çekilir günah

74
40
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Wien:

olay basit arkadaş, devlet alcak üreticiden tüketiciye kendisi satacak. Aradaki 3 4 kati fazla olan fiyatlar düsecek. Serbest piyasa olmuş hersey...

104
3
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Dadaş Erzurumlu:

Tarlada 5 evde 35

75
1
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Musa Gerçekçi:

Çiftçilerimiz yerden göğe kadar haklı.. Bu ülkenin yoneticileri ancak parlamentoda yumruklaşarak hizmet ederler. Boksör, karateci, tekwandocu, ne ararsaniz var ama ; Bu çifçinin, bu emeklinin halını hatırıni ,derdini külfetini soran yok. Bu guzelim ülkeyi yaşanmaz hale getirdiler.

66
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Muharrem Çiloğlu:

Antalya gönderin 45 TL pazarda satilir

34
13
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Gariban Vatandaş:

Ben geçen sezon kivimi toptan 20 liradan verdim. ö..dilekte 90 litaran satıldı.İsteyene marketin fiyat etilketinin fotoğrafını gönderebilirim. Soruyorum ticaret bu mu ?

46
0
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Mehmet Akgündüz:

hayvan çiftliği aklıma geld, kitap ismi bu yanlış anlaşılmasın

16
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Tüm 29 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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