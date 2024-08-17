Kahramanmaraş'ta çiftçiler eylem yaptı! Kasa kasa domatesi yola döktüler

Kahramanmaraş'ta düşük fiyatlar nedeniyle ürünlerini satamayan çiftçiler kara yolunu trafiğe kapattı. Üreticiler ellerinde kalan kasa kasa domatesi yere döktü.

YOLU KAPATIP KASA KASA DOMATES DÖKTÜLER

Kahramanmaraş'ta domates ve biber üreticileri, düşük fiyatlar nedeniyle ürünlerinin ellerinde kalmasını protesto etti. Traktörlerle konvoy oluşturan çiftçiler Kahramanmaraş-Gaziantep yolunu kapattı. Çiftçiler ellerinde kalan kasa kasa domatesi yola döktü.

"YARIN NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL"

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, çiftçilerin yaptığı eyleme ilişkin konuştu. Kahramanmaraş'ta bir çok çiftçinin tarlasını ekemeyecek duruma gelebileceğini söyleyen Ateş şunları söyledi: "Pınarlı beldesinde buluşan çiftçiler taleplerini dile getirdiler, yetkililere seslendiler. Çiftçiler diyor ki biz geçen yıl buğdayın 9 liraya satmıştık bu yıl 8 liraya sattık. Peki bizim girdilerimiz ucuzladı mı arttı mı? Çiftçiler diyor ki ay çiceği ektik büyük umutla ama satamıyoruz alan yok. Mısır ekmiş çiftçi tarlaya yarın ne olacağı belli değil.

"ÇİFTÇİLER ARTIK TARLASINA GİRMEK İSTEMİYOR"

Taban fiyat açıklanmıyor. Çiftçiler artık tarlasına girmek istemiyor. Neredeyse traktörünü ve tarlasını satma noktasına geldi. Üretmeyen bir toplum olmaz. Üreten çiftçilere destek olmamız lazım. Üreten çiftçi ürettiği malı hak ettiği fiyata satabilmeli ki bir yıl sonra tarlasını işleyebilmeli ama gelecek yıl belki de Kahramanmaraş'ta bir çok çiftçi tarlasını ekemeyecek, üretemeyecek."