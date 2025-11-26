Haberler

Kahramanmaraş'ta 8,5 Milyar Liralık Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta 8,5 Milyar Liralık Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli yapılan operasyon ile banka ve kredi kartı dolandırılığı yapan bir örgüt çökertildi. 17 kişi gözaltına alındı ve örgüt üyelerinin hesaplarında 8,5 milyar liralık işlem hacmi olduğu belirlendi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 4 ilde başkalarına ait banka, kredi ve kimlik bilgileri ile dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve hesaplarında MASAK raporuna göre 8,5 milyar liralık işlem hacmi bulunan şüphelilere yönelik operasyonda 17 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, banka ve kredi kartıyla dolandırıcılık yapıldığı yönünde ihbar sonrası çalışma başlattı. Çalışmada, dolandırıcılığın bir örgüt tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgüt ve üyelerinin deşifre edilerek çökertilmesine yönelik özel ekip kuruldu. Özel ekibin aylar süren çalışması sonunda; örgütün 'sahacı' olarak adlandırdığı mensupları aracılığıyla eleman temin edip hesap topladığı ve dolandırıcılıktan elde edilen paraların çekimini yaptığı belirlendi.

'HESAPÇI'LAR ÜZERİNDEN İŞLEM TRAFİĞİ

Yine 'hesapçı' olarak tanımlanan örgüt üyeleri adına, farklı banka ve kripto şirketleri üzerinden belli bir komisyon karşılığında hesaplar açıldığı tespit edildi. Yine bu kişiler adına GSM hatları çıkartıldığı, sözde paravan ticari işletmeler kurulduğu ve pos hesapları oluşturulduğu belirlendi. Daha sonra bu pos hesapları üzerinden nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis işlemlerinin yapıldığı tespit edildi. Örgütün bunların dışında 0850'li hatlar ile ülke genelinde dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

22 FARKLI ADRESE OPERASYON

Soruşturma kapsamında devreye MASAK girdi ve örgüt üyelerinin banka hesapları incelemeye alındı. İnceleme sonunda; örgüt mensuplarının hesaplarında suç kaynaklı 8,5 milyar liralık işlem hacminin olduğu tespit edildi. Tüm delillerin toplanmasının ardından 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve Eskişehir'de şüphelileri yakalamak için 22 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

6 FARKLI SUÇLAMA

Operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; çok sayıda cep telefonu, sim kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve doküman ele geçirildi. Firari 1 şüpheli aranırken, şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama'dan suçlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadından çarpıcı video

Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadın: Paris'te olsaydık...
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.