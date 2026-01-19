Haberler

Kahramanmaraş'ta kaymakamlar AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta Onikişubat, Pazarcık, Afşin ve Elbistan kaymakamları, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak fotoğrafları değerlendirdi. Yarışmada 'Gazze: Açlık', 'Spor', 'Haber' gibi kategorilerdeki eserler oylamaya sunuldu.

Kahramanmaraş'ta Onikişubat, Pazarcık, Afşin ve Elbistan kaymakamları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Pazarcık Kaymakamı Hulusi Teke, Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan ve Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Gazze : Açlık" kategorisinde oylamaya sunulan fotoğraflardan Ali Jadallah'ın " Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" başlıklı fotoğrafını seçen Kaymakam Çiğdem, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet", "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede" isimli fotoğrafını seçen Çiğdem, tercihini "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise seçimini İsa Terli'nin "Dolunay Sefası" fotoğrafından yana kullandı.

Pazarcık Kaymakamı Teke ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel" karesini beğendi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını tercih eden Teke, "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin Sonu" ile "Günlük Hayat"ta ise Gerald Anderson'un "Her Şeye Rağmen" karelerin oyladı.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" fotoğrafını tercih eden Afşin Kaymakamı Sarıdoğan da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" karesini seçti.

Sarıdoğan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Seyit Konyalı'nın "Desenli", "Spor"da Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" ve son olarak da "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçti.

Elbistan Kaymakamı Demirel de "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Cihad İbrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" ve "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" adlı fotoğraflardan yana seçimini yaptı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Sinan Doruk
