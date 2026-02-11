Haberler

Kahramanmaraş inşaat ve yapı teknolojileri fuarı açıldı

Kahramanmaraş inşaat ve yapı teknolojileri fuarı açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen inşaat ve yapı teknolojileri fuarı, kent genel sekreterinin katılımıyla açıldı. Fuar, 15 Şubat'ta sona erecek.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Kahramanmaraş inşaat ve yapı teknolojileri fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, KAFUM Fuar Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların kentin tanıtımı ve gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Düzenlenen etkinlikte sektör temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldiğini belirten Atlalar, "Bu tarz fuarların şehrimizin tanıtımına ve gelişimine katkı sağlayacağını düşündüğümüz için bu konularda elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman geri durmuyoruz." diye konuştu.

Fuar, 15 Şubat tarihinde sona erecek.

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret

TFF'den Asensio'ya izin yok
'Anam anam benim evim' diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı

"Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
ABD'de uçuşlar 10 günlüğüne durduruldu: 11 Eylül'den beri görülmemiş durum

11 Eylül'den bu yana görülmemiş durum! Tüm uçuşlar 10 gün yasaklandı