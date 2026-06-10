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Kahramanmaraş'ın UNESCO "Edebiyat Şehri" ünvanı İstanbul'da tanıtılacak

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Türkiye'nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'ndaki ilk 'Edebiyat Şehri' Kahramanmaraş için 19 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde uluslararası tanıtım programı düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in katılacağı toplantıda edebiyat turizmi, kültür ekonomisi ve uluslararası işbirlikleri ele alınacak.

Türkiye'nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda "Edebiyat Şehri" ünvanına sahip ilk kenti olan Kahramanmaraş ile ilgili 19 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde uluslararası tanıtım programı düzenlenecek.

Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı sürecinin yanı sıra şehrin kültürel kalkınma vizyonu, edebiyat turizmi potansiyeli ve uluslararası hedefleri kamuoyuyla paylaşılacak.

Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil ve Rasim Özdenören gibi Türk edebiyatına yön veren önemli isimleri yetiştiren Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilerek kültürel birikimini uluslararası ölçekte tescillemişti.

Yüzyıllara yayılan edebiyat geleneğiyle dünyanın sayılı edebiyat şehirleri arasında yer alan kentin bu yolculuğu ve ünvanın geleceğe dönük kazanımları tanıtım toplantısında kapsamlı şekilde ele alınacak.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in katılımıyla gerçekleştirilecek programda, uluslararası işbirlikleri, kültür ekonomisi ve kentin kültürel vizyonuna dair detaylar aktarılacak.

Toplantıda, ünvanın şehre sağlayacağı kültürel, sosyal ve ekonomik fırsatlar değerlendirilirken, dünya edebiyat şehirleriyle kurulacak yeni bağlantılar hakkında da bilgi verilecek.

Edebiyat turizmi ve kültür ekonomisi gündemde

Programın önemli başlıklarından birini Kahramanmaraş'ın edebiyat turizmi potansiyeli oluşturacak.

Kentin yetiştirdiği şair, yazar ve düşünürler etrafında şekillenecek kültür rotaları, edebiyat etkinlikleri ve yeni projelerin turizme sağlayacağı katkılar katılımcılara anlatılacak.

Ayrıca yayıncılık, kültürel etkinlikler, yaratıcı endüstriler ve kültür ekonomisi alanlarında UNESCO Yaratıcı Edebiyat Şehri ünvanının oluşturacağı yeni fırsatlar da toplantının gündeminde yer alacak.

Basın temsilcileri, akademisyenler, kültür-sanat dünyasının önde gelen isimleri ve sektör paydaşlarını bir araya getirecek programda edebiyatın toplumsal birleştirici gücü, kültürel hafızanın korunmasındaki rolü ve bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar da değerlendirilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani
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