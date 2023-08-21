Kahramanmaraş Göksun'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, bugün saat 16.54'te 5.17 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, bugün saat 16.54'te 5.17 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5 kilometre derinlikte ve 4.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.