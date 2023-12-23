Kahramankazan'da Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma programı düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğinde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu, ilahiler söylendi, tekbirler getirildi, dualar edildi.

Sarıkamış Harekatı hakkında bilgiler verilen programda Dernek Başkanı Gazi Cafer Akın, Sarıkamış Harekatı'nın 1. Dünya Savaşı'nın önemli dönüm noktalarından olduğunu söyledi.

Sarıkamış'ta kahraman vatan evlatlarının milli birlik ve bağımsızlık için ortaya koyduğu mücadele ruhu yok olmadığını belirten Akın,"Ülke her dara düştüğünde 15 Temmuz'da olduğu gibi o ruh yeniden hayat buluyor." dedi.

İlçe Müftüsü Mahmut Ay da duanın ardından yaptığı konuşmada şehitlik ve gaziliğin Allah'ın verdiği, Kur'anın müjdelediği dini bir mertebe olduğunu dile getirerek, "Şehitlik sıradan alınabilecek bir unvan değildir, herkese de nasip olmaz." ifadelerini kullandı.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan, gaziler ve şehit yakınları katıldı.