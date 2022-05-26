Kahramankazan'da Kültür Tanıtım Günleri - Haberler

Kahramankazan'da, Şehit Ömer Takdemir Ortaokulunun yürüttüğü "Kumdaki Denizyıldızları" adlı Erasmus projesi kapsamında Kültür Tanıtım Günleri düzenlendi.

Okulda düzenlenen Kültür Tanıtım Günleri kapsamında, Türk kültürüne ait ögeler ile Kahramankazan Şehit Ömer Takdemir Ortaokulunda eğitim gören yabancı öğrencilerin ülkelerine ait kültürel ögeler okul binasında sergilendi.

Sergide, Türkiye'nin yanı sıra Irak ve Suriye'ye ait yöresel kıyafetler, dekor ürünleri, sofra malzemeleri, yiyecekler ve tarihi eserlerin fotoğrafları yer aldı.

Sergiyi ziyarete gelen konuklara bu kültürlere ait masallar anlatıldı. Göçmen ve Türk öğrencilerin birlikte yaptığı ebru ve mandala çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Avusturya ve İtalya'dan öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen kurs faaliyetlerinde öğrenilen konular ve edinilen tecrübeler paylaşıldı.

Kaymakam Abdullah Selim Parlar, sergiyi gezerek proje hakkında bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.