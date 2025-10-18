Kahramankazan'da 12 Ton Kaçak Tütün ve 15 Milyon Makaron Ele Ge geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki tırda 12 ton 900 kilogram kaçak tütün ve 15 milyon 640 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Akıncı bölgesinde 2 tıra operasyon düzenlendi.

Araçlarda yapılan aramada, 860 çuvalda 12 ton 900 kilogram kıyılmış tütün ve 15 milyon 640 bin makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.