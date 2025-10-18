Kahramankazan'da 12 Ton Kaçak Tütün ve 15 Milyon Makaron Ele Ge geçirildi
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yapılan operasyonda iki tırda toplam 12 ton 900 kilogram kaçak tütün ve 15 milyon 640 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Akıncı bölgesinde 2 tıra operasyon düzenlendi.
Araçlarda yapılan aramada, 860 çuvalda 12 ton 900 kilogram kıyılmış tütün ve 15 milyon 640 bin makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel