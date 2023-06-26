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Kağızman'da sel nedeniyle zarar gören yollar onarılıyor

Kağızman'da sel nedeniyle zarar gören yollar onarılıyor

Güncel Haberler

Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli yağışın yol açtığı selde zarar gören yollar, köprüler ve tarım arazileri için onarım çalışmaları başlatıldı. Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, köyleri ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde sel nedeniyle zarar gören yollarda onarım çalışması başlatıldı.

İlçede 23 Haziran'da şiddetli yağışın yol açtığı selde zarar gören yol, köprü menfezleri ve tarım arazilerine ilişkin Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Çallı ve Bayam köyleri ile Bayam konutlarını ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

İl Özel İdaresi ekiplerince köylerde yapılan çalışmaları inceleyen Daştan, yıkılan köprü menfezlerinin yapım süreci hakkında bilgi aldı.

Daştan'a Kağızman Özel İdare Müdürü Hüseyin Yıldız ve Köylere Hizmet Götürme Birliği encümeni eşlik etti.

Kaynak: AA / Ali Çelik - Güncel

Kağızman Kars Güncel Haberler

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