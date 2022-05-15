KAĞITHANE'DE 2 YILIN ARDINDAN ATLI CİRİT ŞENLİKLERİ YAPILDI - Haberler

KAĞITHANE Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Atlı Cirit Şenliklerinin 26'ncısı gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından yapılan etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kağıthane Belediyesi'nin, geleneksel olarak düzenlediği Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında yer alan Atlı Cirit Şenliklerinin 26'ncısı gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından Sadabad cirit alanında saat 14.00'de başlayan şenliğe Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekilleri Abdullah Güler ve Ahmet Hamdi Çamlı, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte İstanbul, Sivas, Erzurum ve Uşak'tan gelen ciritçiler, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, pandemi nedeniyle şenliklere 2 yıl ara vermek zorunda kaldıklarını hatırlatarak, Öncelikle heyecanlıyız, kovid dönemini atlatıyoruz, sona geldik. 2 yıl boyunca etkinliği yapamadık. Kağıthane'de Sadabad'dayız, tarihi alandayız. Osmanlı'dan bu yana ata sporumuz, 250 yıldır Sadabad Çayırı'nda oynanıyor. Kağıthane Belediyesi olarak da bu yıl 26'ncısını düzenliyoruz. Burada, Erzurum'dan, Sivas'tan, Uşak'tan takımlarımız var. Alanda, tozun dumana katıldığını görüyoruz. Yaklaşık 10 bine yakın izleyicimiz burada. Tüm İstanbullular, Kağıthaneliler burada. Sabadad günleri kapsamında önümüzdeki hafta da yağlı güreş etkinliklerimiz var. Geleneksel okçuluk yarışmalarımız var. 19 Mayıs'ta da gençlerimizler beraber olacağız diye konuştu.

Çocukluğundan bu yana cirit izlemeyi sevdiğini belirten Adil Dilli adlı izleyici Erzurum'da köyümüzde her cuma günü cirit oynanırdı ben de seyrederdim. Güzel oynarlardı ama köy işi. Millet hep geldi İstanbul'a, köyde kimse kalmadı. Onun için şimdilerde oynanmıyor dedi.

Şule Birsen Çağlar adlı izleyici ise Cirit sporumuzu seviyoruz, Kağıthane Belediyesi'ne de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ata sporlarımızı bize tekrar tanıtıyor, hatırlatıyor. Yeni nesle bunları aktarabilmek bizim için çok önemli. Osmanlı'ya ait kültürlerimizi seviyorum, Anadolu'ya ait kültürlerimizi takip ediyorum. Oradan kaynaklı cirit sevgim. Ciridi daha çok burada, belediyenin düzenlediği organizasyonlarda izleme fırsatı buldum şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel