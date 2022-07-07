Kadir Şeker'in tahliyesine karar verildi (4)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ARKADAŞLARI YOLA ÇIKTIKadir Şeker'in arkadaşlarından İbrahim Kuru, "Kadir'in tahliye haberini aldık.
ARKADAŞLARI YOLA ÇIKTI
Kadir Şeker'in arkadaşlarından İbrahim Kuru, "Kadir'in tahliye haberini aldık. Diğer arkadaşlarımızla birlikte Konya'da Akşehir'e gitmek için yola çıktık. Kadir'i çok özledik. Heyecandan, sevinçten gözlerimiz doldu. Şu an arkadaşları olarak hepimiz tarif edilemeyecek duyguyu yaşıyoruz" dedi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel