Kadir Şeker'in tahliyesine karar verildi (4) - Haberler

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Kadir Şeker'in tahliyesine karar verildi (4)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kadir Şeker'in tahliyesine karar verildi (4)

ARKADAŞLARI YOLA ÇIKTIKadir Şeker'in arkadaşlarından İbrahim Kuru, "Kadir'in tahliye haberini aldık.

ARKADAŞLARI YOLA ÇIKTI

Kadir Şeker'in arkadaşlarından İbrahim Kuru, "Kadir'in tahliye haberini aldık. Diğer arkadaşlarımızla birlikte Konya'da Akşehir'e gitmek için yola çıktık. Kadir'i çok özledik. Heyecandan, sevinçten gözlerimiz doldu. Şu an arkadaşları olarak hepimiz tarif edilemeyecek duyguyu yaşıyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kadir şeker Güncel Haberler

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