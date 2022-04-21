Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistanlıya sınır dışı - Haberler

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Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistanlıya sınır dışı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistanlıya sınır dışı

Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistanlıya sınır dışıSOSYAL medyada kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu N.M., yakalanarak sınır dışı edildi.

Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistanlıya sınır dışı

SOSYAL medyada kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu N.M., yakalanarak sınır dışı edildi.

Sosyal medya platformu 'TikTok'tan 22 Mart'ta kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı belirlenen Pakistanlı N.M., yapılan araştırmalar sonucu adresi tespit edilerek, kolluk kuvvetlerince yakalandı. Hakkındaki adli işlemin ardından Göç İdaresi Binkılıç Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen N.M., 19 Nisan'da İstanbul Havalimanı üzerinden sınır dışı edildi. 

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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