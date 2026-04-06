Kadınlara yönelik "Hobin İşin Olsun" projesi tanıtıldı

Kadınların üretim süreçlerine katılımını güçlendirmek, ekonomik hayata aktif ve sürdürülebilir biçimde dahil olmalarını desteklemek amacıyla uygulanacak "Hobin İşin Olsun" projesinin tanıtımı yapıldı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Odası'nın destekleriyle hayata geçirilen projenin tanıtımı dolayısıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Sadabad Kampüsü'nde program düzenlendi.

Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, kadınların güçlenmesi ve ekonomik hayata katılmasının sadece bireysel bir kazanım değil toplumsal kalkınmanın, sürdürülebilir gelişmenin unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Leblebicier, bu doğrultuda yürütülen Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın kadınlara eğitim, istihdam, girişimcilik, karar alma mekanizmalarına katılımını artırmayı hedeflediğini dile getirerek, açılışı yapılan projenin ise ortaya konulan bu hedeflerin sahadaki somut yansımalarından biri olduğunu söyledi.

Projeyle yaptığı üretimi ekonomik değere dönüştürme imkanı bulamayan kadınların girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesinin amaçlandığını aktaran Leblebicier, "Proje kapsamında verilecek eğitimler ve sağlanacak danışmanlık hizmetleriyle kadınlarımızın iş gücüne katılımlarının artırılması, ekonomik bağımsızlıklarının güçlendirilmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak toplumsal hayata daha etkin katılmaları hedeflenmekte. Bu anlamlı çalışmanın kamu, üniversite ve iş dünyasıyla işbirliği içerisinde hayata geçirilmiş olması ayrıca büyük bir değer taşımakta." ifadelerini kullandı.

Kadınlar hobilerini maddi ve manevi kara dönüştürecek

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan da kadınların ürünlerini pazarlaması, maddi değere taşımasının önemli olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Bu süreci doğru yerde doğru kişilerle yapmak çok kıymetli. Burada alınan eğitimle kadınlarımızın hobilerini maddi ve manevi kara çevirip, hayatlarına ve ailesine daha büyük katkı vermesi anlamında güzel bir başlangıç olacak. Bu tarz konuları, STK'ler ve üniversitelerle birlikte yapmak çok daha kıymetli. Üniversitelerimizin akademik gücü, bilgi birikimi, bilimsel anlamdaki katkıları bizim yapacağımız işlerimizde her daim öncü oldu, başarının bir adımı oldu. Bu projemizin de ailemize ve toplumumuza büyük katkılar vereceğinden hiç şüphemiz olmadı."

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek ise kadının gücünün önemine değinerek, güçlü kadının güçlü aile, güçlü ailenin güçlü toplum anlamına geldiğini söyledi.

Şimşek, sahada karşılık bulan somut projeleri hayata geçirmeye önem verdiklerini belirterek "Bugün de hayata geçirdiğimiz bu proje tam da bu anlayışın güçlü bir örneği. Bu projenin İstanbul Ticaret Odası'nın üniversitesinde hayata geçiriliyor olması ise ayrı bir önem taşımakta. Çünkü bu çatı altında üretilen her çalışma iş dünyasıyla doğrudan temas eden, üretimi ve istihdamı önceleyen bir perspektife sahiptir. Bu programla kadınlarımızın sahip oldukları yetenekleri geliştirmelerini ve bunları ekonomik değere dönüştürmelerini hedefliyoruz. Aynı zamanda öz güven kazanmalarını ve üretim sürecine daha aktif katılmalarını önemsiyoruz." diye konuştu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanı Erhan Erken, ailenin önemine değinerek, kadının güçlü olmasının, kendi ayakları üzerinde durmasının önemli olduğunu söyledi.

Kadınlara yönelik projelerde, gerek üniversite gerek İTO olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getiren Erken, "Kadınlarımızın arkasında durmalıyız. Onları güçlü hale getirmeliyiz ve inşallah toplumu hep beraber daha iyi bir şekilde inşa etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Proje detayları

Proje kapsamında, İstanbul genelinde Aile Destek Merkezleri, Sosyal Dayanışma Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ve belediyeler bünyesinde açılan kurslardan faydalanan, 18–50 yaş aralığındaki ürettikleri ürünleri ekonomik değere dönüştürme imkanı bulamayan kadınların, bu ürünleri katma değerli ve sürdürülebilir bir yapıda ticarileştirebilmeleri hedefleniyor.

Girişimcilik ve inovasyon, yaratıcı ambalajlama teknikleri, logo ve ürün tasarımı, mobil fotoğrafçılık, e-ticarete giriş, pazar yeri stratejileri ve e-ticaret platformları, sosyal medya satışı ve dijital pazarlama eğitim programlarının yanı sıra katılımcılara e-ticaret alanında danışmanlık desteği de sunulacak.

Projeye başvuran 720 kadından 36'sı, üniversite bünyesinde 6-21 Nisan arasında düzenlenecek eğitimlere katılacak.