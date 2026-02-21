Kursiyerlikten ortaklığa; 20 kadın el sanatları kooperatifi kurdu

EL sanatları eğitmeni Elif Küçükkaya, kurs verdiği kadınlarla 'Kadim Eller Erzurum Kadın Kooperatifi'ni kurdu. Kadın emeğini, kültürel mirasla buluşturan kooperatifte, geçmişten bugüne aktarılan el sanatlarını yaşatmak ve ekonomik değere dönüştürmek hedefliyor. Küçükkaya'nın kurs verdiği 20 kadının da ortak olduğu kooperatifte, Erzurum fotoğraflarından rölyefler ve filografi çalışmaları yapılıyor.

El sanatları eğitmeni Elif Küçükkaya, eşinin görevi gereği uzun süre il dışında yaşadıktan sonra döndüğü Erzurum'da, Halk Eğitim Merkezi'nde kurs açtı. Kursa katılan kadınlara başta rölyef, takı tasarımı, filografi gibi sanatları öğreten Küçükkaya, Erzurum'da el sanatları alanında kooperatif olmadığını görünce harekete geçti. Kursiyerlerinin de destek verdiği Küçükkaya, yaklaşık 1,5 ay önce Kadim Eller Erzurum Kadın Kooperatifi'ni kurdu. Kurs verdiği 20 kadının da ortak olduğu kooperatifte, kadın emeği kültürel mirasla buluşuyor. Erzurum fotoğraflarını rölyefe dönüştüren, filografi eserleri hazırlayan kadınlar, tarihi eserlerin fotoğrafları ile çeşitli magnetler de hazırlıyor. Palandöken ilçesindeki Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasının bir bölümde faaliyetlerini sürdüren kadınlar, sipariş üzerine yaptıkları işlerle hem vakit geçiriyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor.

RÖLYEF, TAKI, FİLOGRAFİ VE EHRAM

Kooperatif bünyesinde rölyef çalışmalarının yanı sıra çeşitli sanat dallarında da üretim yapılıyor. Kadınlar; takı tasarımı, filografi sanatı, ehram kumaşından çanta üretimi ve mum oymacılığı gibi alanlarda çalışmalar ortaya koyuyor. Küçükkaya ve arkadaşlarının çalışmaları arasında en dikkat çeken rölyef, çay ve kesme şekerin yer aldığı rölyef oldu. Erzurum'da çok çay içilmesi nedeniyle bu rölyefi tasarlayan Küçükkaya, üzerine de 'Acil durumlarda camı kırınız' yazısını ekledi.

'ÜRETMEK İNSANI RAHATLATIYOR'

Eşinin görevi gereği uzun yıllar Erzurum dışında yaşadıktan sonra memleketine geri döndüğünü belirten Elif Küçükkaya, el sanatları eğitmeni olarak halk eğitim merkezinde kurs açtığını söyledi. Kursuna katılan kadınlar ile çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Küçükkaya, kooperatifteki kadınlarla Erzurum'un tarihi ve doğal güzelliklerinin rölyefini yapmanın yanı sıra magnetler de hazırladıklarını söyledi. Çalışmalarını Erzurum teması üzerinde sürdürdüklerini belirten Küçükkaya, "Üretmek insanı rahatlatıyor. Hobi olarak gelenler var, maddi kazanç için sürekli üretim yapan arkadaşlarımız var. Ev hanımı, öğretmen; farklı meslek gruplarından kadınlar burada bir araya geliyor" diye konuştu.

'KOŞA KOŞA GELİYORUM'

Elif Küçükkaya ile el sanatları kursunda tanıştığını belirten Nihal Abuşoğlu ise "Elif Hoca!nın yanında kursiyer olarak başladım. Sonra arkadaşlığımız ilerledi. Yaptığımız ürünlerin sonucunda güzel bir şeyle karşılaşınca kooperatif kurduk. Her gün daha hevesle koşa koşa geliyorum. Çok mutluyum" dedi. Elif Küçükkaya ile kursta tanıştığını belirten Elif Yağan, çok güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

Kursun rölyef yapan kişisi olduğunu kaydeden Yağan, "Çocuğumu okuldan alıp, kooperatife geliyorum. Rölyef yapmayı çok seviyorum. Kursun en çok rölyef yapanıyım. Diğer alanlarda da çalışmalarımız var. Burada çalışmak hoşumuza gidiyor. Kendi kooperatifimizi kurduk. Herkesten destek bekliyoruz" diye konuştu. El sanatları üreten kooperatife severek geldiğini ifade eden Süheyla Çiçek de herkesten kurdukları kooperatife destek istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı