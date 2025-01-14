Kadınhanlı Öğrenciler Bilek Güreşinde Derece Elde Etti
Konya'da yapılan 'Genç Kız Bilek Güreşi İl Birinciliği Müsabakaları'nda Kadınhanlı 3 lise öğrencisi, iki kolda başarı göstererek derece elde etti. Öğrenciler, bölge finallerine katılmaya hak kazandı.
Konya'da düzenlenen "Genç Kız Bilek Güreşi İl Birinciliği Müsabakaları"nda Kadınhanlı 3 lise öğrencisi derece yaptı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, müsabakalarda iki kolda derece elde eden lise öğrencileri Sebahat Büyüktürkmen, İlayda Yılmaz ve Berra Küçükçiftçi'yi tebrik etti.
Lise öğrencileri, 18 -19 Mart'ta Muğla'da yapılacak bölge finallerine katılacak.
Kaynak: AA / Yalçın Dinç - Güncel