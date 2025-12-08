Haberler

Türkiye Kadın Girişimci Akademisi programı Ordu'da gerçekleşti

Türkiye Kadın Girişimci Akademisi programı Ordu'da gerçekleşti
Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin Ordu programı, kadın girişimcilerin yoğun katılımıyla başarıyla tamamlandı. Program, kadın girişimcilerin bilgi birikimlerini artırmayı ve iş hayatında daha güçlü bir varlık göstermelerini amaçlayan eğitimlerle doluydu. Bir sonraki programın Adana'da düzenleneceği duyuruldu.

KADIN girişimcilerin bilgi birikimi, yönetim becerileri ve kapasitelerini artırmayı amaçlayan Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin Ordu programı kadın girişimcilerin yoğun katılımıyla tamamlandı.

Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle 2012 yılında hayata geçirilen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, kadın girişimcilerin iş hayatlarındaki gelişimini destekleme hedefiyle yoluna devam ediyor. Yeni dönemde Tunceli'nin ardından Ordu'da düzenlenen program, kadın girişimcilerin katılımıyla 22 Ekim–5 Aralık tarihleri arasında başarıyla gerçekleşti. Akademi, TOBB Ordu İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle yürütüldü.

Program, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde ve deneyimli akademisyenler ve alanında uzman profesyonelleri tarafından hem fiziksel hem de çevrim içi olarak verildi. Katılımcılar; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, sosyal medya ve e-ticaret, finansal yönetim, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri, ticaret hukuku ve sözleşmeler gibi iş hayatına doğrudan katkı sağlayan konularda kapsamlı bilgiler edindiler. Ordu'daki program katılımcıların Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda buluşmalarıyla sona erdi. Programı başarıyla tamamlayan girişimciler, sertifikalarına sahip oldular.

'BUGÜNE KADAR 52 EĞİTİMLE 6.000'İ AŞKIN KADIN GİRİŞİMCİYE ULAŞTIK'

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya kapanış etkinliğinde yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

"Kadın girişimcilere yapılan her bir yatırımın kadın emeğine, kadın liderliğine ve ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu çok iyi biliyoruz. Garanti BBVA olarak kadın girişimcilerin yanında olmaktan, birlikte üretmekten ve birlikte büyümekten gurur duyuyoruz. Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'ni BÜYEM iş birliğiyle 2012 yılında hayata geçirdik ve o günden bu yana 52 eğitimle 6.000'i aşkın kadın girişimciye ulaştık. Her bir eğitimde görüyoruz ki, kadınların iş hayatına kattığı vizyon, yaratıcılık ve liderlik sadece kendi işletmelerini değil, içinde bulundukları ekosistemi de dönüştürüyor. Ordu'da gerçekleştirdiğimiz bu program da aynı heyecanı ve etkiyi taşıdı."

BİR SONRAKİ PROGRAM ADANA'DA

Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Garanti BBVA'nın 2006 yılından bu yana sürdürdüğü kadın girişimcilere destek programlarının önemli bir parçasını oluşturmaya devam ediyor. Banka, kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin yanı sıra eğitim ve network geliştirme imkanlarını artırarak iş hayatında daha güçlü ve sürdürülebilir bir varlık göstermelerine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Türkiye Kadın Girişimci Akademisi Ordu programı, katılımcıların yüksek motivasyonu ve güçlü iş birlikleriyle verimli bir şekilde tamamlanarak kadın girişimcilerin iş hayatındaki yolculuklarına önemli katkılar sundu. Bir sonraki Türkiye Kadın Girişimci Akademisi Programı 18 Aralık-19 Ocak 2026 tarihleri arasında Adana'da gerçekleşecek.

