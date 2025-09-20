Kadın Girişimci ve Çiftçi Ürünleri Fuarı Adana'da Açıldı

Adana'da, 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında açılan Kadın Girişimci ve Çiftçi Ürünleri Fuarı'nda, kadınların el emeği ürünler satışa çıkarıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü, Çukurova Kaymakamlığı, Çukurova Başak Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi ve uluslararası bir kooperatifin işbirliğiyle düzenlenen fuar, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında açıldı.

Fuarda, 120 stantta kadınlar tarafından hazırlanan el ürünleri ve gıdalar satışa sunuldu.

Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek, AA muhabirine, kadınların yaptığı takı, hediyelik eşya ve gıdaların 2 gün boyunca açık kalacak fuarda vatandaşların beğenisine sunulduğunu söyledi.

Çukurova Başak Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emel Gültekin de kadın emeğine değer veren herkesi fuara beklediklerini belirtti.

Fuarda çok güzel ürünler olduğunu ifade eden Gültekin, "Kadınların evde ürettiği çanta, takı, toka, tarım ürünleri, kooperatiflerin ürettiği gıda ürünleri var. Herkesi fuara bekliyoruz." dedi.