Kadın Girişimci Ayşe Kartal, Parfüm Üretimiyle Yurt Dışına Açıldı

Gaziantep'te Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde (KAGİDEM) parfüm üretimi yapan Gaziantepli girişimci Ayşe Kartal, ürünlerini e-ticaret sayesinde Türkiye'nin dört bir yanına gönderirken yurt dışına satmak için de adım attı.

Kentte bir firmada kimyagerlik yapan Kartal, danışmanlık yapmak için KAGİDEM'e geldi. Merkezde başka bir kadın girişimciye yardımcı olmak isteyen Kartal, buradaki imkanları görerek kendi atölyesini kurma fikrini hayata geçirdi.

Kurduğu atölyede parfüm üretimine başlayan Kartal, ürünlerini e-ticaret sayesinde yurt içinde birçok kente göndermeyi başardı. Kartal, Rusya'ya ihracat yapmak için de yabancı e-ticaret sitelerine ürünlerini koydu.

Ayda 1000-1500 kutu parfüm üreten Ayşe Kartal, staj imkanı verdiği meslek lisesi öğrencilerinin de üretime katkıda bulunmalarını sağladı.

"Tüm makinalarımı hibe programıyla aldım"

Kimyager Ayşe Kartal, AA muhabirine, arkadaşının KAGİDEM'deki bir kadın girişimcinin desteğe ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine gittiği merkezde kendi atölyesini kurmaya karar verdiğini ifade etti.

Atölyesini kurarak parfüm üretmeye başladığını anlatan Kartal, şöyle konuştu:

"Merkezin tamamımın kadın olması, kadına önem verilmesi ve desteklenmesi ilgimi çekti. Merkezde çeşitli projeler yapıldığını ve hibe verildiğini öğrendim. Bu süreçte İpekyolu Kalkınma Ajansı'na bir projeye başvurdum. Tüm makinalarımı hibe programıyla aldım. Verilen hibe beni bir adım öne geçirmiş oldu. Kendi sermayemi başka yerlere yatırmam için bu hibeler benim için fırsat oldu. Markamızı oluşturduk ve işimi her geçen gün geliştiriyoruz."

Ürünlerini e-ticaret ile yurt içinde birçok kente sattığını ifade eden Kartal, ihracat noktasında ise bir Rus sitesine başvuru yaptığını, sisteme ürünlerini girdiğini ve bu sayede ihracata da adım attığını kaydetti.

Meslek lisesi öğrencilerinin yanında staj yaptığını ve onlara da parfüm üretmeyi öğretmeye çalıştığını belirten Kartal, "Bizim de çalışana ihtiyacımız var. Bu anlamda da KAGİDEM bünyesinde olmanın faydasını görüyoruz. Burası güvende olduğu için daha çok tercih ediliyor. Biz iş gücü olarak öğrencilerden faydalanırken onlar da hem işi öğreniyor hem de bizi desteklemiş oluyor." diye konuştu.

"Kokular insanda iz bırakıyor"

İnsanlarda koku hafızası olduğunu, bu nedenle de parfüm sektörüne girdiğini aktaran Kartal, "Bir çiçek veya pide kokusu hepsi bizim hafızamızda yer edinir. Kullandığımız parfümler de o şekildedir. Bir parfüm size çok sevdiğiniz bir insanı hatırlatırken bir başka parfüm kokusu hiç görmek istemediğiniz insanı hatırlatabiliyor. O kokuyu hissettiğinizde o insanla yaşadığınız hatıralar aklınıza gelir. Ben insanlarda iz bırakan iş yapmak istiyordum. Kokular insanda iz bırakıyor, bu sebeple parfüm üretmek istedim." dedi.

"Burası bir fırsat"

Mehmet Akif Ersoy Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencilerinden Furkan Özdemir de haftanın üç günü staj yapma zorunluğunun olduğunu belirterek, "Staj yapmak için haftanın 3 günü Ayşe Hocamın yanına geliyorum. Burada parfüm üretmeyi öğreniyorum. Okulu bitirip iş hayatına başlamak istiyorum. Burası bir fırsat. İnşallah ileri de hocamla çalışmak istiyorum." diye konuştu.