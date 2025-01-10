Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı Kastamonu'da Düzenlendi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, "Komisyon olarak inanıyoruz ki kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması sadece kadınlar için değil, toplumun bütünü, dolayısıyla erkekler için de refah ve iyileşme getirecektir." dedi.

Erdoğan, Komisyonun Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Konferans Salonu'nda düzenlediği, Kastamonu, Sinop ile Çankırı'yı kapsayan "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı"nın açılışında, kadın politikalarının en iyi şekilde yürütülmesinin bütün kurumların ve sektörlerin bu yönde işbirliği yapması, eş güdüm içinde çalışmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak fırsat eşitliğinin sağlanması alanında yaşanan gelişmeleri yerinde incelemeyi ve yereldeki temsilcilerin görüşlerini dinlemeyi önemsediklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eşit ve müreffeh bir toplum olmanın ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmanın yolu, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel alanda var olmasından, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasından ve kadınların istihdam piyasasında hak ettiği şekilde yer almasından geçer. Ülkemizde özellikle son 22 yılda kadın erkek fırsat eşitliğinin tesisi, kadının toplumdaki konumunun güçlendirilmesi, kadın haklarının korunması amacıyla anayasal ve yasal düzlemde birçok reform yapıldı. Bu kapsamda kadının iş gücüne katılımı ve istihdamı, sosyal güvenlik destekleri gibi pek çok alanda kayda değer gelişmeler yaşandı."

Erdoğan, kadın istihdamını artırmak amacıyla "Kadın İstihdamının Artırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Konulu Alt Komisyon" kurduklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Komisyon olarak inanıyoruz ki kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması sadece kadınlar için değil, toplumun bütünü, dolayısıyla erkekler için de refah ve iyileşme getirecektir. Bu çerçevede hakkaniyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde erkekler ve kadınlar için fırsatların denkleştirilmesi temel amacımızdır. Kadınlarımızın ekonomide, istihdam piyasasında, eğitimde, bilimde, siyasette güçlenmesinde yürütülen çalışmaların başarısı için konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği, diyalog ve istişare mekanizmasının gerekliliğinin farkındayız. Kadın erkek eşitliği sadece kadınların değil, hepimizin ortak mücadelesi olmalıdır."

Kastamonu Valisi Meftun Dallı da 3 şehrin çalıştayda bir araya gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kastamonulu kadınların tarih sahnesinde hep ön sırada yer aldığına işaret eden Dallı, "Türkiye'nin ilk kadın mitingi, 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da düzenlenmiştir. Bu mitingde kadınlar, işgallere karşı halkın iradesini temsil ederek bağımsızlık mücadelesine olan desteklerini açıkça ortaya koymuşlardır. Kastamonulu kadınlar, bu cesur duruşlarıyla yalnızca dönemin şartlarında değil, günümüzde de kadın hakları ve toplumsal dayanışma adına önemli bir örnek oluşturmaktadır. Kastamonu'nun kültürel zenginliklerini yaratan, el emeğiyle dokuma sanatı ve yöresel mutfağı yaşatan kadınlarımız, ilimizin ekonomik ve sosyal dokusunun temel taşlarını oluşturmuştur." dedi.

Komisyon üyesi ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci de çalıştayın önemine değinerek, "Kastamonu, Sinop ve Çankırı kadınları tarihin her döneminde, savaş yıllarında harbin tüm yakıcılığını soğutan, barış yıllarında üretim ve imalat çarkının emekçisi olarak hanesini ısıtan emeğin kahramanlarıdır. Tarlada, bahçede, atölyelerde, dokuma tezgahlarında, çarşıda, pazarda, esnaf dükkanında, fabrikadaki kadın akıl ve bilek emeğini yadsıyacak, yok sayacak, altın harflerde yazmayacak ne tarihçi var ne de tarih." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kastamonu, Çankırı ve Sinop'un Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürleri, kadın erkek fırsat eşitliğine yönelik yerel düzeyde yapılan çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Programa, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, komisyon üyeleri AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı da katıldı.

Çalıştay, yarın sona erecek.