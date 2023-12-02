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Kadıköy'de Üst Geçitten Düşen Vatandaş Sürücüler Sayesinde Hayatta Kaldı

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Kadıköy'de bir kişi üst geçitten düştü, sürücülerin müdahalesiyle hayatta kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan vatandaşın durumu ağır.

KADIKÖY'de, üst geçitten D-100 Karayoluna üst geçitten düşen vatandaş sürücüler sayesinde hayatta kaldı. Köprüden bir kişinin düştüğünü gören tladığını farkeden sürücüler trafiği durdurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve kimliği öğrenilemeyen vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında, D-100 Karayolu Kozyatağı mevki Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu üzerinde bulunan üst geçitten bir kişinin yola düştüğünü gören sürücüler yolu kapatarak, vatandaşa başka bir aracın çarpmasını engelledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Otomobiliyle trafiği durduran Orhan Baş, "Trafikte kaldım. Geldiğimde yerde biri yatıyordu. Bende yolu kapattım. Yardımcı olmak için, benden önceki araç sahiplerinden öğrendiğim kadarı ile şahıs üst geçitten kendini bırakmış. Durumu iyi değildi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu Kadıköy Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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