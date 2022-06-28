Kadıköy'de drone destekli denetimde sürücülere ceza yağdı - Haberler

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Kadıköy'de drone destekli denetimde sürücülere ceza yağdı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kadıköy'de drone destekli denetimde sürücülere ceza yağdı

KADIKÖY'de trafik ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı.

KADIKÖY'de trafik ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdı.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri Bağdat Caddesi'nde, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, drone görüntüleriyle tespit etti. Denetimlerde kurallara uymayan 6  sürücüye emniyet kemerini takmadığı için 196'şer lira cezai işlem uygulandı. Bazı sürücülerin ise sağlık sorunlarından dolayı emniyet kemeri takmadıklarını, sürücülerin yanlarında sağlık raporları olmadığı için polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandığı görüldü.

Sağlık sorunlarından dolayı emniyet kemeri takmayarak cezai işlem uygulanan bir sürücü, "Sağlık sorunlarımdan dolayı kemer takamıyorum. Polislerde görevini yapıyor. Yapacak bir şey yok. Sağlık raporu istediler doğal olarak. Bizimde alnımızda yazmıyor sağlık sorumuz var diye. Sağlık olsun" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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