Kabataş'ta tramvay raydan çıktı : 4 yaralı - 2 Güncel Haberler KABATAŞ istasyonunda raydan çıkan tramvayın direğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL DHA - KABATAŞ istasyonunda raydan çıkan tramvayın direğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kabataş - Bağcılar seferini yapan tramvay Kabataş istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Tramvay hattaki elektrik direğini çarptı. Kazada 4 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatman ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle seferler Bağcılar-Fındıklı arasında yapılıyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bağcılar Kabataş DHA Güncel Haberler

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