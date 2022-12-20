Kabataş'ta tramvay raydan çıktı : 4 yaralı - 2
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KABATAŞ istasyonunda raydan çıkan tramvayın direğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL DHA - KABATAŞ istasyonunda raydan çıkan tramvayın direğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kabataş - Bağcılar seferini yapan tramvay Kabataş istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Tramvay hattaki elektrik direğini çarptı. Kazada 4 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatman ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle seferler Bağcılar-Fındıklı arasında yapılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel