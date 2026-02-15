Haberler

Yaylanın dumanı tüten tek fırınında ekmekler kadın ustadan

Yaylanın dumanı tüten tek fırınında ekmekler kadın ustadan
Güncelleme:
Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Turnalık Yaylası'nda Birgül Tepe, tek fırıncı olarak bölge halkının ekmek ihtiyacını karşılıyor. 6 yıl önce fırının kapanmasını önlemek için fırın ustası olmaya karar veren Tepe, her gün 600 ekmek pişirerek aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Turnalık Yaylası'nda ailesiyle yaşayan Birgül Tepe, yaylanın tek fırınında hamurunu kendisinin hazırladığı ekmekleri pişirerek 6 yıldır bölge halkının ihtiyacını karşılıyor.

İlçedeki 1500 rakımlı Turnalık Yaylası'nda ailesiyle yaşayan ve yörede yetişen ürünleri pazarlarda satan 41 yaşındaki Tepe, eşi Adem Tepe'nin başka sektörde çalışmaya başlaması üzerine ailesiyle fırın ustası arayışına girdi.

Uzun süre usta bulamayan ve yayladaki tek fırının kapanma aşamasına geldiğini gören Tepe, hamur yapımı ve ekmek pişirilmesi konusunda kendisini geliştirdi.

Ev işlerinin yanı sıra fırının da ustası olan 3 çocuk annesi Tepe, her gün odun ateşinde pişirdiği yaklaşık 600 ekmeği satarak hem fırının kapanmasının önüne geçti hem de aile ekonomisine önemli katkı sağlamayı sürdürdü.

Birgül Tepe, AA muhabirine, yayladaki fırının yaklaşık 15 yıldır hizmet verdiğini söyledi.

Fırında çalışacak usta bulamadıklarını belirten Tepe, "Bir süre aradığımız ustayı bulamadık. Bunun üzerine 'ben bu işi yapabilirim' diyerek fırının başına geçtim. Daha önce ustaların yanında çıraklık yapıyordum. 6 yıldır tezgahta hamur hazırlayıp ekmekleri ben pişiriyorum." dedi.

"Bu işi yapmak için sevmek lazım"

Tepe, daha önce böyle bir iş yapabileceğini hiç düşünmediğini dile getirerek, "Çok zor bir iş olmasına rağmen artık ben de fırın işlerini rahat şekilde yapabiliyorum." ifadesini kullandı.

Hamur yoğurma ve pişirme aşamalarını tek başına yapabildiğini ifade eden Tepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günüm ekmek hamurunu hazırlayarak başlıyor. Daha sonra bu hamurları fırına verip ekmekleri pişiriyorum. Bütün aşamaları tek başıma yapabiliyorum. Bu işi yapmak için sevmek lazım, sevmeden yapamazsınız. Ben işimi çok severek yapıyorum. Aslında fırında çalıştıracak usta olmaması beni meslek sahibi yaptı. Çok şükür bu şekilde çocuklarımızın rızkını kazanıyoruz."

Tepe, yaylada yaşayan insanlardan da olumlu geri dönüşler aldığını, fırında çalışmayı uzun yıllar sürdürmek istediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
500

