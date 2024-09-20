Üye Girişi
Haberler

Kula'da Jeotermal Sırada Temizlik İçin Kullanılan Klor ve Çamaşır Suyu 28 İşçiyi Hastanelik Etti

Kula'da Jeotermal Sırada Temizlik İçin Kullanılan Klor ve Çamaşır Suyu 28 İşçiyi Hastanelik Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesindeki jeotermal kaynaklı teknolojik serada klor ve çamaşır suyu karışımı ile yapılan temizlik sonrasında 28 işçi, kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, belediye bünyesindeki jeotermal kaynaklı teknolojik serada klor ve çamaşır suyu karışımlı suyla temizlik yapılması nedeniyle 28 işçi hastanelik oldu. Kusma ve bulantı şikayeti yaşayan işçiler tedaviye alınırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Şehitlioğlu Mahallesi'nde Zafer Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle yaptırılan ve Kula Belediyesi bünyesinde hizmet veren jeotermal kaynaklı teknolojik sera sahasındaki 2 numaralı bölgede, iddiaya göre, saat 11.30 sıralarında klor ve çamaşır suyu karışımlı suyla temizlik yapıldı. Bu sırada sera içerisinde çalışan işçilerden Nuriye G. (33), Sultan G. (48), Fadime E. (35), Şadiye K. (39), Fadime E. (42), Aysun M. (43) ve Arzu G. (38) kusma ve mide bulantısı meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine gelen ambulanslarla 7 kadın işçi Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif düzeyde kusma ve mide bulantısı şikayeti olan 21 işçi de kendi imkanlarıyla aynı hastaneye başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle toplam 28 işçi tedaviye alındı. İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler İnceleme Jandarma Ekonomi Güncel Manisa Çevre Kusma Hukuk Kula

Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi

15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi

 Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı

Hizbullah misilleme yaptı, İsrail anında karşı atağa geçti

 Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı

Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi
Fenerbahçe Galatasaray derbi tek maç satın alma izleme var mı (beiNSports)? Ali Koç FB GS maçı derbiyi statta izleyecek mi, Ali Koç Kadıköy'de statta olacak mı? Dursun Özbek FB GS maçını statta izleyecek mi, Dursun Özbek Kadıköy'de statta olacak mı? Hatayspor Bodrumspor maçı CANLI izle! (FULL HD) Hatayspor Bodrumspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Atilla Karaoğlan'ın yönettiği Fenerbahçe maçları ve Galatasaray maçları! Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport CANLI izle! (HD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Akın Akınözü Sandra Pestemalciyan ayrıldı mı? Kötü Kan SON BÖLÜM izle! 20 Eylül Cuma Kötü Kan 4. Bölüm FULL HED izleme linki var mı? Kötü Kan 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20 Eylül Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Hicri kaçıncı gündeyiz? HİCRİ TAKVİM'e göre 20 Eylül bugün Hicri hangi ay ve ayın kaçı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });