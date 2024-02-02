Jean Monnet Burs Programı Sertifika Töreni Düzenlendi

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Merkezi Finans ve İhale Birimi ile AB Türkiye Delegasyonu işbirliğinde yürütülen "Jean Monnet Burs Programı"nın, 2020-2021 ve 2021-2022 akademik yıllarında eğitimini tamamlayan bursiyerleri için sertifika töreni düzenlendi.

Başkent Ankara'da bir otelde düzenlenen törene, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili Barbaros Murat Köse, Avrupa ülkelerinin büyükelçileri ve bursiyerler katıldı.

Jean Monnet Burs Programı'nın 2020-2021 ve 2021-2022 akademik yıllarında eğitimini tamamlayan bursiyerler için düzenlenen törende konuşma yapan Bozay, savaş, iklim değişikliği ve göç gibi zorluklara işaret ederek bursiyerlere elde ettikleri fırsatın değerini bilmeleri yönünde tavsiyede bulundu.

Bursiyerlerin her birinin diplomatik görevi olduğunu dile getiren Bozay, herkesin, AB'nin öncülük ettiği yeşil dönüşüme ve dijitalleşmeye katkıda bulunması durumunda bursların hakkının verilmiş olacağını söyledi.

Bozay, Türkiye-AB ilişkileri için daha yapılacakların olduğunu belirterek AB Başkanlığının ve Dışişleri Bakanlığının bursiyerlere destek olmaya devam edeceğini söyledi.

Meyer-Landrut da Jean Monnet Burs Programı'nın Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirme ve tarafların birbirini tanıması adına önemli olduğunu vurgulayarak bursiyerleri tebrik etti.

Aralarında Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda ve Belçika'nın da bulunduğu pek çok AB ülkesinde ve İngiltere'de araştırmalar yapan bursiyerlerin önünde parlak bir gelecek olduğunu belirten Meyer-Landrut, "Bu parlak gelecekte Avrupa'yı unutmamanızı ve AB ile Türkiye arasındaki bağları güçlendirmede bize yardım etmeye devam etmenizi umuyorum." dedi.

Köse de burs programının 1989'da Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında yapılan bir anlaşmayla hayata geçirilen çok özel program olduğuna işaret ederek programın, Türkiye'nin AB müktesebatına uyum sürecinin en önemli ayaklarından biri olduğunu ifade etti.

Burs programı sayesinde Türkiye ile AB arasında kültürel köprüler kurulduğu ve ülkeler arasındaki akademik ilişkilerin ivme kazandığı değerlendirmesini yapan Köse, bursiyerleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından düzenlenen panelde bursiyerler, Avrupa'daki deneyimlerini aktardı.

Bursiyerlere sertifika dağıtılmasının ardından çekilen aile fotoğrafıyla tören sona erdi.