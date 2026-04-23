Japonya Başbakanı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ikili işbirliği ve enerji tedarikini görüştü

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesinde enerji tedarikinin sağlanması ve ikili işbirliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldı. İki lider, stratejik ortaklık kapsamında çeşitli alanlarda işbirliğini artırma kararı aldı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesinde, ikili işbirliğini güçlendirme ve enerji tedarikinin sağlanması konularını ele aldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Takaiçi ve bin Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Takaiçi, Suudi Arabistan'ın arabulucu ülkelerle birlikte ABD/İsrail-İran Savaşı'nın diplomatik çözümüne yönelik çabalarına saygısını ifade ederken, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş güvenliğinin sağlanması ve ABD ile İran'ın görüşmeler yoluyla anlaşmaya varmasının önemli olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan'ın Japonya'ya ham petrol tedarikinden duyduğu memnuniyeti ileten Takaiçi, ülkesine yönelik enerji tedarikinin genişletilmesi için işbirliği talebinde bulundu.

Bin Selman da ülkesinin Japonya da dahil olmak üzere pazarlara enerji tedariki sağlama konusunda olumlu yanıt verme niyetini dile getirerek, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sağlanması dahil olmak üzere durumun istikrara kavuşturulması için Japonya ile işbirliğine devam edeceklerini kaydetti.

Her iki liderin "Stratejik Ortaklık Konseyi" kapsamında özellikle e-spor, uzay, yapay zeka teknolojisi ve yatırım alanlarında işbirliğini daha da güçlendirme konusunda anlaştıkları ifade edildi.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
