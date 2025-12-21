Japonya ve Orta Asya ülkeleri, işbirliğini artırmak için ortak deklarasyon kabul etti

Japonya ve Orta Asya ülkeleri liderleri, işbirliğini güçlendirmek amacıyla "Tokyo Deklarasyonu"nu kabul etti.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya'da ilk kez düzenlenen Orta Asya- Japonya Zirvesi kapsamında Başbakan Takaiçi Sanae, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi.

Japonya ve beş Orta Asya ülkesi lideri, zirvenin ardından ekonomik bağları ve kritik mineraller için tedarik zincirlerini güçlendirmek amacıyla "Tokyo Deklarasyonu"nu kabul etti.

Deklarasyon kapsamında Japonya, Orta Asya'da gelecek beş yıl içinde yaklaşık 19 milyar dolarlık projeler yapmayı hedefliyor. Ayrıca yapay zeka alanında işbirliğini geliştirmek üzere yeni bir ortaklığın da hayata geçirilmesi planlanıyor.

Toplantı sonrasında Takaiçi, gazetecilere verdiği demeçte, Japonya'nın tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek ve kritik mineraller için küresel tedarik zincirlerini güçlendirmek amacıyla Orta Asya ile işbirliğini artıracağını söyledi.

Takaiçi, Japonya'nın Orta Asya ile ilişkilerini daha da güçlendirmek için çalışacağını ifade etti.

Orta Asya- Japonya Zirvesi katılımcıları, bir sonraki zirvenin Kazakistan'da yapılmasına karar verdi.

Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan liderleri 19-20 Aralık'ta Japonya Başbakanı Takaiçi'nin ev sahipliğinde "C5+1 Zirvesi"nde başkent Tokyo'da bir araya gelmişti.