Japonya Savunma Bakanı Koizumi, Harcamaları Artırma Kararlılığını Vurguladı

Güncelleme:
Japonya Savunma Bakanı Koizumi Shinjiro, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile yaptığı görüşmede, Japonya'nın savunma harcamalarını Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 2'sine çıkarma planını açıkladı. Hegseth, ikili ittifakın Çin'i caydırma konusundaki önemine değindi.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Shinjiro, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüşmesinde Japonya'nın savunma harcamalarını artırmaya devam etme kararlılığını iletti.

Kyodo'nun haberine göre Japonya'ya resmi ziyarette bulunan Hegseth'in, Japon mevkidaşı Koizumi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Koizumi, Hegseth'e Japon hükümetinin savunma bütçesini, bu mali yılın sonuna kadar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 2'sine çıkarmayı planladığını belirtirken, Hegseth ise ikili ittifakın "Çin'i caydırmak için önemli" olduğunu vurguladı.

Koizumi'nin, Japonya'nın savunma kapasitesinin daha da güçlendirilmesinin tehditlere yanıt verme kabiliyetini artıracağını söylediği toplantıda, Hegseth ise ABD'nin Japonya'nın planlanan savunma harcamalarındaki artışını derhal uygulamaya koymasını beklediğini aktardı.

Toplantıda, Japon Bakan, Çin'in askeri gücünü yeterli şeffaflık olmadan yoğun bir şekilde artırdığı konusunda uyarıda bulunarak Japonya'nın "bölgesel gelişmeleri yakından takip edeceğini, sakin ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini" ifade etti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
8 bina mühürlendi
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu

Emniyet müdürü gözaltına alınıp tutuklandı

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı

Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü!

Küçücük çocukları nişanladılar

Bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan

Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan

Songül Karlı'nın son hali

İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj

Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi

Gebze'de çöken binanın eski hali

