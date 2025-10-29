Japonya Savunma Bakanı Koizumi, Harcamaları Artırma Kararlılığını Vurguladı

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Shinjiro, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüşmesinde Japonya'nın savunma harcamalarını artırmaya devam etme kararlılığını iletti.

Kyodo'nun haberine göre Japonya'ya resmi ziyarette bulunan Hegseth'in, Japon mevkidaşı Koizumi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Koizumi, Hegseth'e Japon hükümetinin savunma bütçesini, bu mali yılın sonuna kadar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 2'sine çıkarmayı planladığını belirtirken, Hegseth ise ikili ittifakın "Çin'i caydırmak için önemli" olduğunu vurguladı.

Koizumi'nin, Japonya'nın savunma kapasitesinin daha da güçlendirilmesinin tehditlere yanıt verme kabiliyetini artıracağını söylediği toplantıda, Hegseth ise ABD'nin Japonya'nın planlanan savunma harcamalarındaki artışını derhal uygulamaya koymasını beklediğini aktardı.

Toplantıda, Japon Bakan, Çin'in askeri gücünü yeterli şeffaflık olmadan yoğun bir şekilde artırdığı konusunda uyarıda bulunarak Japonya'nın "bölgesel gelişmeleri yakından takip edeceğini, sakin ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini" ifade etti.