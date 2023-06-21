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Japonya'nın Nükleer Olarak Kirlenmiş Suyu Denize Boşaltma Planı Protesto Edildi

Japonya'nın Nükleer Olarak Kirlenmiş Suyu Denize Boşaltma Planı Protesto Edildi

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FUKUŞİMA, 21 Haziran (Xinhua) -- Japonya'nın Fukuşima kentinde Japon hükümetinin nükleer olarak kirlenmiş suyu denize boşaltma planını protesto eden insanlar, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

FUKUŞİMA, 21 Haziran (Xinhua) -- Japonya'nın Fukuşima kentinde Japon hükümetinin nükleer olarak kirlenmiş suyu denize boşaltma planını protesto eden insanlar, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Fukuşima Japonya Güncel Haberler

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