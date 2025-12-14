Haberler

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
Güncelleme:
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, Kahramanmaraş'ta valilik ve AFAD ziyaretlerinde bulundu. Depremlerin ardından yürütülen çalışmaları yerinde gözlemledi ve kahramanlık gösteren halkı takdir etti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Büyükelçi Tamura, beraberinde Japon iş insanlarıyla birlikte ilk olarak Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti.

Şeref Defteri'ni imzalayan Tamura, Vali Mükerrem Ünlüer ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Heyet daha sonra Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi Tamura ve beraberindekiler, Anka Toplu Konutları (Ebrar Sitesi) ile Doğukent rezerv alanında incelemelerde bulundu. Heyet, depremlerin yüzeyde oluşturduğu fay kırıklarını da yerinde gözlemledi.

Tamura, AA muhabirine, Kahramanmaraş'taki çalışmaları yerinde görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kentte yürütülen toparlanma ve yeniden inşa sürecinin etkileyici olduğunu dile getiren Tamura, şunları kaydetti:

"Kısa bir zaman zarfında, insanların temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacına cevap verebilecek kalıcı konutların inşa edilip teslim edilmesini memnuniyetle ve hayranlıkla müşahede ettik. Ayrıca Kahramanmaraş halkının gösterdiği dayanıklılık da etkileyici."

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
