Haberler

Japonya, G7 petrol rezervi kararı kapsamında yeni salım yapmayı planlamıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya, G7'nin petrol rezervi kararı kapsamında yeni bir rezerv salımı yapmayı planlamadığını bildirdi. Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, daha önce rezervlerin bir bölümünün piyasaya sürüldüğünü, G7'nin 2 Ekim'de 100 milyon varil serbest bırakma kararını hatırlattı.

Japonya, G7 ülkelerinin petrol rezervlerinin koordineli şekilde piyasaya sürülmesi konusunda aldığı karar kapsamında ülkesinin yeni bir rezerv salımı yapmayı planlamadığını bildirdi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, düzenlediği günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kihara, G7 liderlerinin çevrim içi düzenlediği toplantıda Japonya'yı Başbakan Takaiçi Sanae yerine Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazuya Endo'nun temsil ettiğini söyledi.

Japonya'nın daha önce petrol rezervlerinin bir bölümünü piyasaya sürdüğünü belirten Kihara, "Daha fazla rezerv salımı yapma planımız yok." dedi.

G7 ülkelerinin liderleri, 2 Ekim'de, küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin 4 ay içinde serbest bırakılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA
İspanya'yı 72 saatte erken seçime götüren kriz! Her şey böyle başladı

İspanya'yı 72 saatte erken seçime götüren kriz! Her şey böyle başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de yankı uyandıran önerge kabul edildi! Parti liderinin ülkeye girişi yasaklandı

Önerge kabul edilince ortalık karıştı! Ülkeye girişi resmen yasaklandı
Kadınların kabusu olan TikTok fenomeni tutuklandı! Dosyasından neler çıktı neler

Kadınların kabusu olan fenomen tutuklandı
Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok

Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok
Herkes beğeniyor! Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu

Bütün dünya onu neden mi seviyor? Yanıtı bu görüntüde

Dev kobrayı görünce ne yapacaklarını şaşırdılar

Klozette korkunç sürpriz!
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi

57 ay sonra bir ilk yaşandı! Bakan Şimşek yeni dönemin işaretini verdi
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler

İsimler tek tek tespit edildi, Erdoğan talimat verdi: O paraları...