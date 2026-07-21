Tokyo hükümeti "müreffeh bir Japonya" hedefiyle yeni mali reform politikasını onayladı

Japonya'da hükümet, 2040 mali yılına kadar stratejik alanlara yaklaşık 370 trilyon yen (2,3 trilyon dolar) yatırımı kapsayan yeni mali reform politikasını onayladı.

Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae kabinesi yeni "Yıllık Temel Ekonomik ve Mali Yönetim ile Reform Politikasını" kabul etti.

Buna göre Nisan 2027-Mart 2028'i kapsayan 2027 mali yılı "proaktif harcamaların ilk yılı" olacak ve devlet bütçesinde "müreffeh bir Japonya" hedefli yeni bir yatırım tahsisi yer alacak.

Reform doğrultusunda yapay zeka, yarı iletken ve kritik mineraller dahil ekonomik güvenliği merkeze alan 17 farklı sektöre 2040 mali yılına kadar yaklaşık 370 trilyon yen yatırım yapılacak.

Japonya'nın ulusal ekonomik güvenliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği yeni mali yönetim reformu kapsamında devlet bakanlıkları üst sınır olmaksızın bütçe talebinde bulunabilecek.

Vergi gelirleri, GSYH ve erdemli döngü

Takaiçi, açıklamasında, güçlü bir ekonomi ve mali sürdürülebilirliği bütünleşik bir şekilde başaracaklarını bildirerek "aşırı kemer sıkma ve yetersiz yatırım döngüsünü" kıracaklarını söyledi.

Yeni stratejiyle piyasa güveni hedeflediklerini kaydeden Takaiçi, "Vergi gelirlerinin doğal yükseldiği bir Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) genişlemesiyle erdemli bir döngü oluşturacağız." dedi.

Takaiçi hükümetinin onayladığı resmi politika metninde, önceki hükümetlerin mali politikalarında yer alan "mali konsolidasyon" teriminin kayda geçirilmemesi dikkati çekti.

Söz konusu metne göre "gelişmiş ülkelerde hükümet ve özel sektörün büyük ölçekli sanayi politikaları kapsamında izlediği küresel rekabet çağına uyum gösterilmesi" hedeflenecek.