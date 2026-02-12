Japonya'da artan bakır fiyatları nedeniyle tapınaklardaki levhalar hırsızların hedefi haline geliyor

Japonya'da Şinto tapınaklarının çatılarındaki bakır levhalar, artan maden fiyatları sebebiyle hırsızlar tarafından hedef alınıyor.

Ülkede yayın yapan Asahi Shimbun gazetesinin haberine göre, Şinto tapınakları, hırsızların giderek daha fazla hedefi haline geliyor.

Yetkililer, yükselen bakır fiyatları nedeniyle tapınakların çatılarındaki levhaların hırsızlar tarafından çalındığını belirtiyor.

Çoğu tapınağın çatısında bakır malzeme kullanıldığını belirten yetkililer, ülke çapında benzer hırsızlık olaylarının bildirildiğine işaret ediyor.

Hırsızlık yüzünden bazı tapınaklar geleneksel olarak kullanılan bakırı daha ucuz malzemeyle yenilemek zorunda kalırken yetkililer, hırsızlığa karşı ihtiyatlı olunması uyarısı yapıyor.