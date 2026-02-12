Haberler

Japonya'da artan bakır fiyatları nedeniyle tapınaklardaki levhalar hırsızların hedefi haline geliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artan bakır fiyatları nedeniyle Japonya'daki Şinto tapınaklarının çatılarındaki bakır levhaların hırsızlar tarafından çalınma olaylarında artış yaşanıyor. Yetkililer, bu durumun geleneksel malzeme kullanımını olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Japonya'da Şinto tapınaklarının çatılarındaki bakır levhalar, artan maden fiyatları sebebiyle hırsızlar tarafından hedef alınıyor.

Ülkede yayın yapan Asahi Shimbun gazetesinin haberine göre, Şinto tapınakları, hırsızların giderek daha fazla hedefi haline geliyor.

Yetkililer, yükselen bakır fiyatları nedeniyle tapınakların çatılarındaki levhaların hırsızlar tarafından çalındığını belirtiyor.

Çoğu tapınağın çatısında bakır malzeme kullanıldığını belirten yetkililer, ülke çapında benzer hırsızlık olaylarının bildirildiğine işaret ediyor.

Hırsızlık yüzünden bazı tapınaklar geleneksel olarak kullanılan bakırı daha ucuz malzemeyle yenilemek zorunda kalırken yetkililer, hırsızlığa karşı ihtiyatlı olunması uyarısı yapıyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama

Kenti paniğe sürükleyen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belli oldu
En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var

En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...

Messi'yle yatak odasındaki fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu
Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim

Bu hale nasıl geldiğini gözleri dolarak anlattı
Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama

Kenti paniğe sürükleyen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belli oldu
Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...

Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...
Esrarengiz olay! Aynı şeyi dakikalarca hep birlikte yaptılar

Esrarengiz olay! Aynı şeyi dakikalarca hep birlikte yaptılar