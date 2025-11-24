+ Japonya'da Terk Edilmiş Konutlarla Mücadelede Uydu ve Yapay Zeka İşbirliği - Haberler
Haberler

Japonya'da Terk Edilmiş Konutlarla Mücadelede Uydu ve Yapay Zeka İşbirliği

Güncelleme:
Japonya'da emlak şirketleri, terk edilmiş konut sayısındaki artışla mücadele etmek için uydu görüntüleri ve yapay zeka teknolojisinden faydalanıyor. 'Where Inc.' isimli şirket, JAXA ile işbirliği yaparak gayrimenkulü daha görünür hale getirmeyi hedefliyor.

Japonya'da emlak şirketleri, terk edilmiş konut sayısındaki artışla mücadele için uydu görüntüleri ve yapay zekanın işbirliğinden faydalanıyor.

Kyodo ajansına göre terk edilmiş konut sayısındaki artışla mücadele için Tokyo'da kurulan "Where Inc." şirketi gayrimenkul sektörüne farklı bakış açısı getirdi.

"Gayrimenkulün yüzde 99'u görünmez" mottosuyla hareket eden şirket, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) bünyesindeki bir filiz projeden destek alıyor.

Ay'da krater analiz için teknoloji desteği sağlayan proje sayesinde uydu verileri, eğitilmiş yapay zeka ve saha deneyimi üçgeninde emlak algoritması hazırlandı.

Eğitilmiş yapay zeka, paslanma düzeyi ve renk gibi verilere dayanarak çatılarından saptadığı konutları, uydu görüntülerinde "terk edilmiş" olarak işaretliyor

Topoğrafik ve istatistiki bilgiler, yapay zeka destekli uydu verileri ve saha analizleriyle birleştirilerek taşınmaz mala ait harita bazlı yeni piyasa değeri belirleniyor.

Proje sayesinde otopark, güneş panelleri için kurulum alanı olarak kullanılabilecek terk edilmiş arsa ve arazilerin bulunmasına katkı sunulması hedefleniyor.

Hizmet öncesi ve sonrası

Gifu eyaletinde emlakçı Yasue Kotaro, "Where Inc." şirketi işbirliğiyle yakın zamanda iki katlı ahşap bir konut buldu ve tapu dairesi aracılığıyla sahibine ulaştı.

Yapılan saha incelemesinde konutun 10 yıldan fazla süredir terk edildiği ve mülk sahibinin evi elden nasıl çıkaracağını bilemediği ortaya çıktı.

Evi sahibinden 1 yen (0,27 lira) karşılığında satın almayı kabul eden Yasue, "Where Inc." sistemi kullanılarak bu sürecin oldukça kolaylaştırıldığını bildirdi.

Yasue, "Hizmeti kullanmaya başlamadan önce yerel emlakçıları ziyaret etmek veya her yeri kendim kontrol etmek zorunda kalıyordum." ifadesini kullandı.

50'ye yakın şirketle anlaşma

Başkent Tokyo merkezli şirket, hizmetin 2024'teki tam kapsamlı lansmanından beri Japonya genelinde saha çalışması için 50'ye yakın şirketle anlaşmaya vardı.

Japon şirketler, "keşfedilmemiş gayrimenkuller" için yararlandıkları bu sistemle, ülkede terk edilmiş konut sayısındaki artışla mücadelede rol almayı hedefliyor.

Doğu Asya ülkesi Japonya'da terk edilmiş ev sayısı artış eğiliminde ve merkezi hükümetin 2023 verilerine göre ülke genelinde bu sayı yaklaşık 9 milyona ulaştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Haberler.com
500
title
