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Japonya, AZEC 2026 Liderler Zirvesi'ne Filipinler ile ev sahipliği yapmayı önerdi

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Japonya, bölgesel enerji işbirliğini güçlendirmek için AZEC 2026 Liderler Zirvesi'ni Filipinler ile düzenlemeyi önerdi. Başbakan Takaiçi'nin Marcos Jr. ile görüşmesinde ilettiği öneriyi Filipinler memnuniyetle karşıladı ve işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Japonya, bölgesel enerji işbirliğini güçlendirmek için "Asya Sıfır Emisyon Topluluğu (AZEC)" 2026 Liderler Zirvesi'ni, Filipinler ile düzenlemeyi önerdi.

Tokyo hükümetinin açıklamasına göre, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile telefonda görüştü.

Görüşmede Takaiçi, bölgesel enerji işbirliğini güçlendirmek amacıyla AZEC 2026 Liderler Zirvesi'ne Filipinler ile ev sahipliği yapmak istediklerini bildirdi.

Marcos Jr. da Japonya'nın bu girişimini memnuniyetle karşıladı ve Manila yönetiminin toplantıya hazırlıklarda işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

AZEC

2023 yılında Japonya'nın liderliğinde kurulan AZEC çerçevesi temiz enerji yatırımları, teknolojik işbirliği ve net sıfır emisyona giden yolları teşvik etmeyi hedefliyor.

AZEC çerçevesinde Japonya, Avustralya ve Güneydoğu Asya bölgesinden 9 ülke yer alıyor.

Kuruluş yılında Tokyo'da, 2024'te Viyentiyan'da, 2025 yılında Kuala Lumpur'da düzenlenen AZEC Liderler Zirvesi bu yıl 11 Kasım'da Manila'da düzenlenecek.

Kaynak: AA
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