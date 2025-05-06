Japon Güreşçi Senegal'de Geleneksel Güreşi Öğreniyor ve Çocuklara Grekoromen Anlatıyor

Senegal'de yaşayan Japon güreşçi Shogo Uozumi bir yandan geleneksel Senegal güreşini öğrenirken bir yandan da çocuklara olimpiyatlarda yer alan grekoromen güreşi öğretiyor.

Shogo Uozumi ya da yerel lakabıyla "Songo Tine", Senegal'e ilk kez 2017'de Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) ile geldi.

Dakar'a 70 kilometre mesafedeki Thies kentinde 2 yıl boyunca çocuklara gönüllü güreş hocalığı yapan ve görev süresi dolduktan sonra Tokyo'ya dönen Uozumi, o dönem Japonya Temsilciler Meclisi üyesi Hiroshi Hase'nin koruma ekibinde yer aldı.

Uozumi, Hiroshi'nin Ishikawa Bölge Valisi olmasıyla 2022'de tekrar Senegal'e dönmeye karar verdi.

Üniversite eğitimini de güreş alanında tamamlayan 31 yaşındaki Uozumi, 2022'den bu yana Thies'te çocuklara gönüllü olarak grekoromen öğretirken kendisi de "laamb" ismiyle bilinen Senegal güreşinde uzmanlaşıyor.

Senegal güreşinde daha çok deneyim kazanmak için ocak ayından bu yana Dakar'da bulunan ve Yoff bölgesindeki balıkçı mahallesinde Senegalli bir ailenin evinde kalan Uozumi, haftanın 5 günü öğleden sonra mahalledeki güreşçilerle bir araya gelerek antrenman yapıyor.

TikTok'ta "Songo Tine Japonais" kullanıcı adıyla 524 bin takipçisi olan Uozumi, ülkedeki günlük hayata dair yerel dil Volofçada yaptığı paylaşımlarla da Senegalliler arasında beğeni topluyor.

"Senegalliler gibi iri yarı olmadığım için güreş yaptığıma inanmadılar"

AA muhabiri, antrenman sonrasında buluştuğu Uozumi'ye gelecek hedeflerini ve Senegal'deki planlarını sordu.

Uozumi, Senegal'e ilk geldiğinde ülkesinde "omotenashi", Senegal'de ise "teranga" ismiyle bilinen misafirperverlik kültürünün birbirine çok benzediğini fark ettiğini vurgulayarak, Senegallilerin daha açık ve sosyal olması nedeniyle ülkeye kolayca uyum sağladığını dile getirdi.

Başlangıçta Senegalli güreşçilerin kendisine şüpheyle yaklaştığını belirten Uozumi, "Senegalliler gibi iri yarı olmadığım için güreş yaptığıma inanmadılar, 'senin gücün bize yetmez' dediler ama zamanla onlarla güreştikçe ve güreş tekniklerimi gördükçe beni aralarına kabul ettiler. Kendimi hiç yabancı gibi hissetmiyorum." diye konuştu.

"Grekoromen öğretirken ben de geleneksel güreş öğreniyorum"

Uozumi, Senegal güreşinin olimpiyatlarda yer almadığının altını çizerek şöyle devam etti:

"Senegal'de ana amacım çocuklara grekoromen gibi uluslararası bir güreş türünü öğreterek dünyaya açılmaları konusunda yardım etmek ve onları 2026'da Senegal'de yapılacak gençlik olimpiyatlarına hazırlamak. Çocuklara grekoromen öğretirken ben de geleneksel güreş öğrenmeye devam ediyorum. Hedefim ülkenin en büyük güreş turnuvalarının yapıldığı Ulusal Arena'da güreşmek. Bir yandan da Senegalli güreşçileri dünyadaki MMA (Karma Dövüş Sanatları) ve kick boks turnuvalarına hazırlıyorum, Japonya'daki MMA turnuvalarına gönderdiğim ve ciddi başarılarla dönen Senegalli güreşçiler var."

Uozumi, "Senegal'de güreş sadece bir spor dalı değil, bir hayat biçimi" ifadesini kullanarak, güreş meraklılarının muhakkak Senegal'e gelmesi ve geleneksel güreşi keşfetmesi gerektiğini söyledi.

Hasat sonrası eğlenceden ulusal spora Senegal güreşi

Senegal'de yerel dil Volofçada "laamb" ismiyle bilinen geleneksel güreşin tarihi 14. yüzyıla kadar uzanıyor.

Tarımla uğraşan Serer etnik grubunun hasat mevsimi sonunda yaptığı eğlenceyle ortaya çıkan geleneksel güreşin, aynı zamanda Serer erkeklerini savaşa hazırlamak için yapılan törenlerde de kullanıldığı biliniyor.

Kum üzerinde yapılan geleneksel güreşin, güreşçilerin birbirlerine vurmalarına izin veren ve vurmayı yasaklayan 2 versiyonu bulunuyor.

Fiziksel mücadele ve akrobasiyi harmanlayan Senegal güreşi, rakibin herhangi bir bölgesinin yere değmesiyle kazanılıyor.

1990'larda profesyonelleşmeye başlayan geleneksel güreş, bugün futboldan sonra ülkede en çok takip edilen spor dalı olma özelliği taşıyor.