Japon Gazeteleri, Perplexity AI'a 30 Milyon Dolarlık Tazminat Davası Açtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya merkezli Nikkei ve Asahi Shimbun gazeteleri, ABD merkezli yapay zeka girişimi Perplexity AI'a telif hakkı ihlali iddiasıyla toplam 30 milyon dolarlık tazminat davası açtı. İddialara göre, Perplexity AI, gazetelerin içeriklerini izinsiz kullanarak yanlış bilgiler sundu ve bu durum gazetelerin itibarını zedeledi.

Japonya Merkezli "Nikkei" ve "Asahi Shimbun" gazeteleri, telif hakkı ihlali iddiasıyla ABD merkezli yapay zeka girişimi Perplexity AI'a toplamda yaklaşık 30 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Japonya'dan yayım yapan Nikkei ve Asahi Shimbun gazeteleri, ABD merkezli yapay zeka girişimi Perplexity AI'a ilişkin ortak açıklama yaptı.

Perplexity AI'ın Haziran 2024'ten bu yana haberleri yapay zeka destekli cevap üretmek için kullandığı iddia edilen açıklamada, telif hakkı ihlali gerekçesiyle toplamda yaklaşık 30 milyon dolarlık tazminat davası açıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Perplexity AI'ın yanıtlarında, gazetelerin isimlerini veya haberlerini kaynak olarak gösterirken "haber içeriğinden farklı yanlış bilgileri gerçekmiş gibi" sunduğu ve bu durumun da gazetelerin itibarını zedelediği öne sürüldü.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times da, 27 Aralık 2023'te yapay zeka teknolojilerinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla OpenAI ve Microsoft'a dava açmıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
Gören dehşete düştü! Resmen tarlayı yuttu

Gören dehşete düştü! Resmen tarlayı yuttu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer ne oldu? Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Transfer ne oldu? Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.