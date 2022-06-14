Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü
AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Jandarma teşkilatının 183'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir'de tören düzenlendi.
Jandarma teşkilatının 183'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir'de tören düzenlendi.
Vilayet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.
Tören, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajının okunmasının ardından sona erdi.
Buradaki törenin ardından Albay Atasoy ve beraberindeki heyet, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret ederek, çiçek takdim etti.
İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımı ile Kanlıpınar Şehitliği ziyaret edildi. Kuran-ı Kerim okundu. Şehitler için edilen dua edildi.
AA / Emrah Yaşar - Güncel