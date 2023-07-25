Jandarma Operasyonunda 35 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Yoga'nın tepki vermesi sonucu 35 kilo metamfetamin bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

VAN'nın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Yoga'nın tepki vermesiyle 35 kilo metamfetamin bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Muradiye ilçesinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik köpek Yoga'nın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada araca gizlenmiş 35 kilo metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.