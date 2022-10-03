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Jandarma Genel Komutanlığından "Şırnak Meteler Taburu"na özel paylaşım

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Jandarma Genel Komutanlığından 'Şırnak Meteler Taburu'na özel paylaşım

Jandarma Genel Komutanlığı, Şırnak Meteler Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı için hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Şırnak Meteler Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı için hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda, "Üstün Cesaret ve Feragat Şerit Rozeti'ne sahip Şırnak Meteler Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığımız kendilerine verilecek her türlü görev için daima hazır." ifadesiyle birlikte özel videoya yer verildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

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