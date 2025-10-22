İznik ve Jingdezhen Arasında Seramik İşbirliği

NANCHANG, 22 Ekim (Xinhua) -- İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Çin'in doğusunda bulunan Jiangxi eyaletindeki "porselen başkenti" Jingdezhen'in fırınlanmış tuğla döşeli yollarında yürürken kentin canlı seramik kültüründen ve müzeyi andıran görüntüsünden çok etkilendiğini söylüyor.

"1000 müzeli kent" diye de anılan Jingdezhen'e beğenisini dile getiren Usta, "İznik'te sadece beş müze var. Bizim ilçemiz kadar küçük bir yer olan Jingdezhen'de bine yakın sergi salonu olması inanılmaz. Hepsini gezmek aylar alabilir" dedi.

Jingdezhen'de düzenlenen Dünya Belediye Başkanları Diyaloğu Toplantısı ve 2025 Çin Jingdezhen Uluslararası Seramik Fuarı'na katılmak üzere kente gelen Usta, çömlekçilik ve porselen sanatının bu iki tarihi merkezi arasındaki işbirliği fırsatlarını araştırdı.

Türk heyeti, fuardaki Jingdezhen Seramikleri Resmi Bayisi'nin sergi alanında uzun zamandır görmek istedikleri mavi-beyaz porselenleri dikkatle inceledi. Jingdezhen Seramikleri Resmi Bayisi İşletme Yönetimi Şirketi Başkanı Hu Bo, "Endüstriyel ittifak anlaşması imzaladık. İznik bize kültürel bir endüstriyel seramik park inşa etmek üzere 13.000 metrekarelik alan tahsis etti. Parkın tasarımı bize, inşası kendilerine ait olacak. Şirketimizin Avrasya merkezi olarak hizmet verecek olan parkın bölgesel etkiyi artırmasını bekliyoruz" dedi.

Bu ortaklık, Çin ve Türkiye arasındaki asırlık kültürel işbirliğinde yeni bir sayfa açıyor. Topkapı Sarayı'ndakilerden günümüz İznik'indekilere kadar Türk seramikleri uzun zamandır mavi-beyaz Çin porselenlerinden ilham alıyor. Bu gelenek 16. ve 17. yüzyıllara, İznikli ustaların Osmanlı sarayı için özel seramik ürettikleri döneme kadar uzanıyor.

Usta, "Seramik sektörümüzü geliştirirken karşılaştığımız zorluklar ışığında, Jingdezhen ile işbirliğinin hem kültürel mirası korumamıza hem de yenilikçi adımlar atmamıza nasıl katkı sağlayabileceğini keşfetmeyi umuyoruz" dedi.

Usta, "Kültür Bakanlığı ile birlikte eserlerin, ham kil halinden nihai ürün aşamasına kadar tüm aşamalarıyla sergilendiği bir seramik müzesi ve üretim merkezi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Jingdezhen ile dijital bir müze veya çevrimiçi sergi platformu geliştirmek için de işbirliği yapabiliriz. Geleneksel zanaatkarlığı modern teknolojiyle harmanlayarak, İznik'e daha fazla sanatçı ve turist çekmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.