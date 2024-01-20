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İzmit'te kontrolden çıkan kamyon apartmanın istinat duvarında asılı kaldı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kamyon, apartmanın istinat duvarında asılı kaldı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, apartmanın istinat duvarında asılı kaldı.

Gündoğdu Mahallesi Akgüneş Sokak'ta apartman temel kazısından çıkan hafriyatı taşımak üzere bölgeye gelen F.B. idaresindeki 41 FJ 415 plakalı kamyon, yokuştan indiği sırada kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki 5 katlı apartmanın istinat duvarında asılı kalan kamyondan, sürücü F.B. kendi imkanlarıyla çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kamyonun vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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