Haberler

Kocaeli'de, milli maç heyecanı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile karşılaştığı mücadele, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kurulan dev ekrandan vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla takip edildi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile karşı karşıya geldiği mücadele, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kurulan dev ekrandan büyük bir coşkuyla takip edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan karşılaşmada vatandaşların milli heyecana ortak olabilmesi amacıyla İzmit ilçesi Milli İrade Meydanı'na dev ekran kurdu. Türkiye saati ile sabah 07.00'de başlayan müsabakayı izlemek için erken saatlerde alana gelen çok sayıda futbolsever, ay-yıldızlı ekibe destek verdi. Kırmızı-beyazlı bayraklarla meydanı dolduran taraftarlar, karşılaşma boyunca heyecan dolu anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avustralya'nın genç yıldızı tarih yazdı! Milli Takım'a karşı rekor gol

Avustralya-Türkiye maçında tarih yazıldı! Bu bir ilk...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Muş-Bitlis sınırı resmen belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 il arasındaki sınır yeniden çizildi
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı

Aniden saldırdı, kimse ayıramadı! Kadının kolunu kopardı
Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf

Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf
Serdar Ali Çelikler maç sonu fena patladı: Reklamlarda oynadınız, primleri aldınız

Maç sonu öyle böyle sallamadı! Neler dedi neler
Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor