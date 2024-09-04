İzmirli Genç Sporcudan Büyük Başarı

İZMİR'de yaşayan Lina Nisa Akgül (19), Wushu Kung-fu Federasyonu Milli Takım Antrenörü babası İsam Akgül (48) sayesinde başladığı Wushu Kung Fu'da kısa sürede milli takıma kadar yükseldi. Türkiye'yi temsil eden Akgül, 4'üncü Wushu Taichi Dünya Şampiyonası'nda 3'üncü oldu. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Akgül, "Babam İhsan Akgül ilk antrenörüm. Kendisi spora başlamam için vesile oldu. Dünya 3'üncüsü olduğum zaman hissettiğim duyguyu tarif edemem" dedi.

İzmir'de yaşayan Lina Nisa Akgül, 4 yaşında babası Wushu Kung-fu Federasyonu Milli Takım Antrenörü İsam Akgül sayesinde 'wushu kung fu'ya başladı. Kısa sürede yaptığı sporda başarılı olan Akgül, 2019 yılında milli takım sporcusu oldu. Türkiye'de düzenlenen şampiyonalarda 7 birincilik elde eden Akgül, katıldığı Avrupa şampiyonalarında ise çok sayıda derece elde etti. Türkiye'yi temsil eden milli takım sporcusu Akgül son olarak 21-28 Ağustos tarihleri arasında Singapur'da düzenlenen 4'üncü Wushu Tai Chi Dünya Şampiyonası'na katıldı. Burada 3'üncülük madalyasını elde eden Akgül, İzmir'den wushu taolu spor dalında ilk kez derece alan sporcu olarak kayıtlara geçti. Akgül, elde ettiği başarısı sonucunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü'ne yerleştirildi. Çocukluğundan beri dünya şampiyonasında derece almanın hayalini kurduğunu belirten Akgül, "Milli takım kampı için Sakarya'ya gittim ve gerekli eğitimleri milli takım hocalarımızla beraber aldık. Sonra yarışmadan derece aldım. Babam İsam Akgül ilk antrenörüm. Kendisi spora başlamam için vesile oldu" ifadelerini kullandı.

'WUSHU TAOLU SPORUNA BÜYÜK TUTKU İLE BAĞLIYIM'

Wushu spor dalının 'sanda' ve 'taolu' olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Akgül, "İlk önce anda branşıyla başladım ama zaman geçtikçe 'taolu'ya daha çok merak sardım. Milli takım kampında da antrenörlerim olan Elif Akyüz, Zeynep Akyüz hocalarım benim için en büyük örneklerim ve önderlerim oldu. Ayrıca İran'dan gelen antrenörüm küçüklüğümden beri yükselmem için hep yanımda oldu. İlk önce Türkiye şampiyonalarına katıldık ve başarılar elde ettikçe bu durumun güzelliğini fark ettim. Daha sonra daha iyi sonuçlar almak için çabaladım. Bu spora 4 yaşında başladım ama profesyonel bir şekilde 6 senedir yapıyorum. Wushu taolu sporunu çok seviyorum ve büyük bir tutku ile bağlıyım. Bir başladığınız zaman gerisi geliyor ve çok daha iyisi olmak ve çok daha başarılı olmak istiyorsunuz. Çin'in ata sporu olması nedeniyle Çinli sporcuları görüp daha çok heyecanlanıyorsunuz ve bu rekabet, tutku çok ayrı bir şey" dedi.

'HEDEFİM ŞAMPİYONLUĞU OYNAMAK'

Hayalini gerçekleştirdiği ve ülkesini temsil ettiği için gururlu olduğunu belirten Akgül, "Bugünlere gelebildiğim için şükrediyorum. Dünya 3'üncüsü olduğum zaman hissettiğim duyguyu tarif edemem. Hayalini kurduğunuz bir şeyi orada gerçekleştirdiğiniz zaman içiniz içinize sığmıyor. Bu şampiyonlukta 3'üncü oldum. Hedefim tabii ki şampiyonluğa oynamak. İzmir'de wushu taolu dalının çok geliştiğini düşünmüyorum. Neredeyse hiç sporcu yok. Hocamla beraber çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BENDEN DAHA AZİMLİ OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Wushu Kung-fu Federasyonu Milli Takım Antrenörü İsam Akgül (48) ise "Kızım 4'üncü Wushu Taichi Dünya Şampiyonası'nda 3'üncülük elde etti. Zorlu bir spor dalı olduğu için derece alması da zor oluyor. Bu spor dalı nefes ve hareket egzersizinin tümünü sistemli olarak yapabilmeyi tanımlıyor ve İngiltere'de artık alternatif tıp alanında dahi kullanılıyor. Lina da Singapur'da ülkemizi, milli takımımızı temsil etti. Baba olarak gerçekten beni heyecanlandırdı. Çünkü küçüklüğünden beri gece gündüz koşturuyor ve çok çalışıyor. Sabah çok erken saatlerde kalkıyor. Benden daha azimli olduğunu gördüm. Branş, çok naif gibi gözükse de çok zor ve hareket serisi çok uzun. Başarısının en önemli noktası hocaları" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR,