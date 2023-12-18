İZMİR VALİSİ ELBAN: SON 4 AYDA 39 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ -1

İZMİR Valisi Süleyman Elban, görev yaptığı 4 aylık sürede asayiş alanındaki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Son 4 aylık sürede 39 suç örgütünün çökertildiğini belirten Vali Elban, "İlimizde 38 suç örgütü çökertilmişti. Hatta biraz önce 39 oldu. 378 kişi de gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Son operasyonla sayıyı 386'ya çıkardık. Bu benzeri yapılarla kararlılıkla mücadelemiz devam edecek" dedi.

İzmir'de geçen 16 Ağustos'ta göreve başlayan Vali Süleyman Elban, 4 aylık görev süresince polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Basın mensuplarıyla asayiş ve güvenlik toplantısında bir araya gelen Vali Elban, "16 Ağustos'ta göreve başlamıştım. 4 aylık bir süreyi geride bıraktık. Dolayısıyla yoğun bir öğrenme dönemi oldu" dedi. 4 aylık asayiş ve güvenlik sayılarını veren Vali Elban, "Türkiye'nin 3 büyük ilinden birisiyiz. Göçmenler alanında yoğun bir gündem var. Emniyetimiz, jandarmamız ve sahil güvenlik ekiplerimiz bu sürede 21 bin 619 kaçak göçmen yakaladı. Önemli olan konu organizatörlük yapan 385 şüpheli de yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir. Çalışmalarımız yoğunluğunu artırarak devam edecektir. İlimizde de göçmen konusunun gündem olmamasıyla ilgili de çalışmalarımız devam edecektir. Göçmen konusunun yanı sıra her ilde olduğu gibi uyuşturucu konusunda da çok fazla şikayet geliyor. Tüm birimlerimiz 24 saat esasına göre her türlü denetimi uygularken, bu işlere giren örgütlerin takibi konusunda da yoğun çalışma içerisindeler. 4 aylık sürede uyuşturucuyla alakalı 10 bin 256 olay meydana gelirken, 11 bin 650 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerle birlikte 454,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi. 1 milyon 247 bin sentetik hap yakalandı. Arazide de ise 7 bin 614 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gençlerimizin uyuşturucuya ulaşmaması için önleyici faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bunları yürütürken tehdit edici durumlara karşı da tüm kolluk kuvvetlerimiz sürekli teyakkuz halinde" ifadelerini kullandı.

'ÇOK MİKTARDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ'

Vatandaşların mal ve can güvenliğinin sağlanması konusunda yol denetimlerinin önemi hakkında da bilgiler veren Vali Elban, "4 ayda 2 milyon 75 bin 283 araç kontrol edildi. Bu araçlardan yasaya aykırılık sebebiyle 375 bin 302 araca cezai işlem uygulandı. Sahil Güvenlik denetimleri kapsamında 2 bin 940 deniz aracı kontrol edildi. 481 tekneye yasal işlem yapıldı" dedi.

Organize suç örgütleriyle de mücadele ettiklerini belirten Vali Elban, "Organize şebekeler arka alanda ortaya çıkıyor. İlimizde 38 suç örgütü çökertilmişti. Hatta biraz önce 39 oldu. 378 kişi de gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Son operasyonla sayıyı 386'ya çıkardık. Bu benzeri yapılarla kararlılıkla mücadelemiz devam edecek. Bunların yanı sıra mahkemelerde yargılaması tamamlanmış, mahkumiyeti kesinleşmiş ancak bazı nedenlerle yakalanamayanlar vardı. Bu kişilerin hızlıca yakalanması oldukça önem arz ediyor. 5 yıl ve üzeri yakalaması olan 2 bin 245 şahıs yakalanıp cezaevine gönderildi. Bu mücadelelerimizde bol miktarda silah da yakaladık. 1712 tabanca, 282 tüfek, 8 uzun namlulu silah, 151 kurusıkı tabanca ki bunlar normal silaha dönüşebiliyor. 1188 kesici ve delici alet ve 19 bin 57 silahlara ait fişek ele geçirildi" açıklamalarında bulundu.

'HIRSIZLIKTA YÜZDE 48 AZALMA VAR'

Geçtiğimiz yıla oranla birçok suçta azalma olduğunun altını çizen Vali Elban, "Mala karşı işlenen 4 ayda 12 bin 277 suç var. Bir önceki yıla göre karşılaştırdığımızda 19 bin 381 suç görüyoruz. Yani geçtiğimiz yıla göre yüzde 37'lik bir gerileme söz konusu. Suç örgütleri ve suç çeşitleriyle olan sıkı mücadele suç ve suçlularda ciddi bir baskı oluşturuyor. Geçtiğimiz yıla oranla evden hırsızlık yüzde 37, iş yerinden hırsızlık yüzde 46, hayvan hırsızlığı yüzde 14, oto hırsızlığı yüzde 28, oto içi hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı yüzde 38, yankesicilik yüzde 73 ve açıktan yapılan hırsızlıkta ise yüzde 53'lük azalma var. Genel hırsızlık toplamında yüzde 48'lik bir azalma olduğunu görüyoruz. Alanı iyice baskılayıp suç ve suçluyla mücadeleye kararlılık ile devam ettiğimizde suç işleme potansiyeli olanların da olaya karışma durumları aşağı doğru gitmekte" ifadelerini kullandı.

'TEREDDÜTSÜZ 112'Yİ ARAYIN'

Vatandaşlardan suça şahit olduklarında 112'yi aramalarını isteyen Vali Elban, "Uyuşturucu 81 ilimizin gündeminde. Metropol olan illerde bu konu fazla sorun olmaya devam ediyor. Uyuşturucuyla mücadele devam ediyor ve etmeye de devam edecek. Önlemeyle ilgili sürekli bilinçlendirme çalışmalarımız da var. Uyuşturucuya müptela olmuş insanların tedavileriyle ilgili belli merkezlerimiz var. Onların tedavileriyle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Belli bir artış var. Herhangi bir konuda ihbarda bulunmak için tereddütsüz 112'yi aramanızı istiyoruz. Çünkü bir yerde herhangi bir suç varsa çok hızlı bir şekilde ararsanız aynı süratle olaya müdahale ederiz. Belki önleme şansımız var olur" diye konuştu.