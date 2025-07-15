15 Temmuz'un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı

15 Temmuz'un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı
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İzmir merkezli 60 ilde başlatılan eş zamanlı FETÖ operasyonunda 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik saat 05.00 sıralarında 60 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelilerin, yurt dışı ve yurt içinde bulunan ve daha önceden kendileri veya birinci derece yakınları FETÖ üyesi olmak suçundan işlem görmüş olan şüphelilere gıda satışı yapılmış gibi gösterilerek finansman TL, dolar veya altın toplandığı, toplanan bu fonların gıda kolisi gibi yine kendilerinin belirledikleri ve örgüt üyesi olan şüphelilere göndererek maddi destek sağladığı tespit edildiği öğrenildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖmer D:

Bi bitmediniz arkadaş sülük gibi yapıştınız bu güzel ülkeme fetoş gitti uzantıları hala devam ediyor

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