İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Devam Ediyor

İzmir Körfezi'nde ağustos ayında yeniden başlayan balık ölümleri devam ediyor.

Pasaport ve Konak iskeleleri arasındaki dalgakıran bölgesinde çok sayıda balığın öldüğü gözlendi. Yüzeye çıkan ölü balıklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince balık kepçesiyle toplandı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) bağlı Meltem İzmir gemisi, Bayraklı sahilinde pompalarla denizden çektiği suyu püskürterek sudaki oksijen oranını artırma çalışması yürüttü.

Sahilde ailesiyle yürüyüşe çıkan Mehmet Dağ, 51 yıldır Bayraklı'da yaşadığını belirterek, "Sahilde kötü koku var. Son zamanlarda bakımsızlık, pis suların akması nedeniyle körfez yeniden kirlendi. Oksijen verilerek çözüm üretilmeye çalışılıyor ama faydası olur mu? Ne kadar faydası olur? Çünkü önce denizin temizlenmesi lazım." dedi.

Bölgede rüzgarsız ve sıcak günlerde koku sorununun da yaşandığını kaydeden Dağ, "Koku, Tepekule Mahallesi'ne kadar geliyor. Mahalle olarak şikayet ettik ama ilgilenilmiyor. Bu sadece Bayraklı Belediyesinin değil, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin sorumluluğunda." diye konuştu.