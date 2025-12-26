İzmir Kordon'da Yılbaşı Durgunluğu: Ekonomik Kriz Nedeniyle Rezervasyonlar Beklentilerin Altında Kaldı

Haber : Berfin BAYSAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) - Yeni yıla sayılı günler kalırken, İzmir Kordon'da yılbaşı rezervasyonları ve doluluk oranları beklentileri karşılamadı. Ekonomik krizin etkisiyle hem yurttaş hem de esnaf temkinli. İzmir Gastronomi Yeme İçme Eğlence Yerleri Derneği Başkanı Hami Torcu, "Rezervasyonlar çok düşük. İnsanlar bekliyor veya çıkmak istemiyor" dedi.

İzmir'in simge noktalarından Kordon'da yılbaşı rezervasyonları ve doluluk oranları beklentilerin altında kaldı. Eğlence ve yeme-içme sektöründe her yıl aralık ayıyla birlikte yaşanan hareketliliğin bu yıl sınırlı kaldığı belirtilirken, işletmeciler ekonomik krizin yurttaşların harcama alışkanlıklarını doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

Ekonomik belirsizlikler ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle yurttaşların yılbaşı planlarını son ana bıraktığını ifade eden sektör temsilcileri, rezervasyonların geçen yıla kıyasla daha düşük seyrettiğini, buna rağmen yılbaşı gecesi için hazırlıkların sürdüğünü dile getirdi.

Kordon İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı ile İzmir Gastronomi Yeme İçme Eğlence Yerleri Derneği Başkanı Hami Torcu, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, ekonomik krizin hem tüketiciyi hem de işletmeciyi zora soktuğunu belirtti.

Hami Torcu, "Rezervasyonlar çok düşük. İnsanlar bekliyor veya çıkmak istemiyor. Malum ekonomik şartlar insanlar için biraz zor. Ama biz mümkün olduğunca ekonomik menüler tercih ettik. İnsanların bu yılbaşını rahat, huzurlu ve eğlenceli bir şekilde geçirmesi için elimizden geleni yapacağız. Geçen yıl daha iyiydi. Bu yıl biraz daha durgun ama son günlerde bir şey olur mu onu bilemiyoruz, bekliyoruz. Fiyatlar kişi başı, biz ekonomik bir menü yaptık. Kişi başı bin–bin 500 civarında rakamlar var. Tabii bunlar kısıtlı menüler. Büyüdükçe rakam da büyüyecektir. Alkollü fiyat, alkolsüz de aşağı yukarı o civarda rakamlar var" diye konuştu.

Kordon bölgesinde genellikle alkollü mekanların tercih edildiğini belirten Torcu, "Bu bölgede genelde insanlar alkollü yerleri tercih ediyor. Onun için ağırlıklı alkollü menü üzerinde duruyoruz. Ekonomik sıkıntılar, belirsizlikler. Her şey üst üste gelince olay bu şekilde oluyor. Fiyatlar bundan daha düşük olamaz. İnsanların alım gücünü artırmamız lazım. İnsanlarda güveni artırmamız lazım. Daha güzel şeyler yapmamız lazım. Bu da bizim tarafımıza düşen olay" dedi.

"Bu sene, yüzde 80'lere kadar dolduk"

Kordon İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı ise geçen yıla oranla bazı işletmelerde artış gözlendiğini belirterek, "Geçen seneye oranla baktığımızda, biraz daha Kordon'da özellikle artmalar oldu. Yani geçen sene bu aylarda biraz daha düşüktü. İşletmelerimizdeki başvurular ay sonuna doğru yaklaştıkça artıyordu. Bu sene, yüzde 80'lere kadar dolduk. Tabii bu ilerleyen günlerde daha da artacaktır muhakkak. Tabii İzmir deyince Kordon diyoruz. Kordon, şarkılara, şiirlere konu olmuş. İzmirliler için kordonun önemi çok büyük. O yüzden inşallah burada gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Tüm dünyada bazı yerler vardır biliyorsunuz. Yılbaşlarını orada kutlarlar, özellikle orada yeni yıla girerler. İzmir için de Kordon bu anlamda çok önemli. İnşallah hem Cumhuriyet Meydanı'nda hem Gündoğdu'da hem de işletmelerimizdeki gelen misafirlerimizle beraber 2026'ya hep beraber karşılayacağız" şeklinde konuştu.

Yılbaşı menü fiyatlarının genel olarak 2 bin 500 ile 3 bin 300 lira bandında olduğunu söyleyen Şanlı, "Şimdi baktığınızda 2 bin -2 bin 500, 3 bin 300–2 bin 500 böyle gidiyor segmentlerde ama bazı yerlerde tabii ki bakıyorum ben, işte sınırsız içki, sınırsız şeyler var. Yani bir insanın yiyebileceği kapasite bellidir. Siz oraya yemeye veya içmeye değil de az çok eğlenmeye, deşarj olmaya, yeni yılı karşılamaya gidiyorsunuz. Normal olan da o 3 bin 300–2 bin 500 bandındaki olan işletmelerimizdir. Birçoğu da şu anda o aralıkta" diye konuştu.

Şanlı, yılbaşı gecesi sahte alkol riskine karşı da uyarılarda bulunarak, "Ben özellikle Kordon esnafımızla da gurur duyuyorum. Çok şükür bugüne kadar böyle bir şeyle karşılaşmadık. Ben kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü ne olursa olsun insanlar size parasını veriyorlar, geliyorlar. Sağlıklarından olmamaları lazım. Bu konularda da özellikle misafirlerimizin ve Kordon'u olsun, diğer yerlere gideceklere de uyarımız: Mümkün olduğunca karafattan vesaire değil de şişesinde tercih etmeleri, kendilerinin açmaları, kapak görüntüsüne baktıklarında barkodun silik veya kötü görüntüde olmasını kabul etmemeleri, daha şeffaf olanları tercih etmeleri. Özellikle sahte rakılarda renk koyduğunuz zaman grimsi gibi olur. Ona biraz daha kokusuna vesaire dikkat edebilirlerse, mümkün olduğunca bu tür yerlerde karafattan almamalarını, tercih etmemelerini kendilerine öneriyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yeni yıl sağlıklı, huzurlu, mutlu, barış dolu, sevgi dolu bir yıl olarak hep beraber inşallah karşılayalım" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 70-80 doluluk var"

Kordon'da işletmecilik yapan Mustafa ise doluluk oranlarının henüz istenilen seviyede olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 50 gibi doluyduk. Hazırlıklar da devam ediyor. Tabii geçen yıla göre de çok hareketli değil. Mesela geçen yıl 1 ay öncesinden yüzde 100 doldurmuştuk. Şu anda yüzde 70–80 düzeyinde bir doluluk var. Fiyatlarımız kişi başı fix menü hazırladık. 2 bin 500 ile 3 bin 500 lira arasında. İşte yemeği, içkisi, beş altı çeşit mezesi, meyvesi, çorbası hepsi içerisinde. 2 bin 500 ile 3 bin 500 arasında. Geçen sene biraz daha iyiydi, fiyatlar daha uygundu. Tabii görüyorsunuz, her dönemde alkole zamlar geldiği için fiyatlar da değişiyor.

Aynı zamanda kiraların artışı, iş yerlerinin artışı yani... Fiyatlar bu yıl biraz daha arttı. Buranın birinci Kordon olması, İzmir'in göbeği olması sebebiyle insanlar... Tabii trafik problemimiz var burada. Bunun için de valeci arkadaşlar yardımcı oluyor ama yine de Kordon, İzmir'in vazgeçilmezi olması lazım herhalde. O sebeple ve bizim sürekli müşterilerimiz var. İşte az önce de gördüğünüz gibi bayanlar, devamlı burayı tercih ediyor. 8 kişi, 10 kişi gruplar halinde geliyorlar. Biz 15 yıldan beri burada olduğumuz için artık sabit müşterilerimiz var. Hizmetimizi, kalitemizi, temizliğimizi bildikleri için de bizi tercih ediyorlar. Yeni yıl inşallah hepimize iyi gelir. Yani bu ekonomik krizler aslında Türkiye'de de tüm dünyada var. İnşallah herkese iyi gelir. İyi bir yıl diliyoruz, 2026'da."